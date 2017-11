De Préville enfin libre

En marquant d'entrée de jeu face à l'OM, son premier pion sous le maillot girondin, Nicolas De Préville s'est enfin libéré d'un poids.

Comme à Lille

Le déclic

3746. Cela fait 3746 minutes que Nicolas De Préville n’a pas marqué le moindre but. Alors quand André-Franck Zambo Anguissa lui offre gentiment un bon ballon dans la course dès la troisième minute de jeu, l’attaquant bordelais ne se fait pas prier. Il se saisit du ballon, file vers le but entre Adil Rami et Rolando , et ouvre parfaitement son pied droit. Le ballon part vite, et heurte le poteau avant de faire trembler les filets d’un Steve Mandanda incapable d’esquisser le moindre geste. Pendant plus de 90 minutes, il a cru inscrire le but de la victoire face à l’OM, mais Morgan Sanson est venu gâcher la fête à la dernière seconde. Même s’il ne peut pas trop le montrer au vu du scénario final, Nicolas De Préville doit quand même être sacrément content de sa soirée. Il a enfin ouvert son compteur but avec les Girondins de Bordeaux Depuis son arrivée à Bordeaux , Nicolas De Préville est en difficulté. Volontaire et toujours disponible dans le jeu même s’il est seul sur le front de l’attaque, l’ancien Lillois affiche un manque de lucidité dans le dernier geste. Mais il ne dit rien et ne laisse rien transparaitre. Pas question de douter, le déclic aura lieu. Et il a eu lieu ce soir. Ce dimanche soir, à l’heure où il fallait préserver la série d’invincibilité à domicile face à Marseille , Nicolas De Préville a avant tout rendu une copie très propre. Utile en déviation pour lancer les flèches Malcom et Kamano, il n’a pas ménagé ses efforts dans l’engagement, et a bonifié les rares ballons qui lui ont été adressés. Une prestation comparable à ce qu’il fait depuis le début de saison, à un détail près qui fait toute la différence. Après neuf apparitions sous le maillot girondins, il a enfin trouvé le chemin des filets. Un retard à l’allumage décrit comme une anomalie par bon nombre d’observateurs depuis quelques semaines, mais qui n’a pourtant rien de surprenant. Lille l’année dernière, il avait également dû attendre son neuvième match de Ligue 1 pour inscrire son premier but pour les Dogues, contre Caen . S’en est suivi une deuxième partie de saison en boulet de canon, avec quatorze pions inscrits en vingt matchs. Nicolas De Préville, dont le jeu consiste à combiner rapidement avec ses coéquipiers a besoin de temps pour s’acclimater à eux et lancer la machine. Mais lorsqu’elle est en route, lorsqu’il emmagasine de la confiance, il est capable de décocher dans toutes les positions et enfiler les buts comme des perles. L’année dernière, Lille avait commencé à engranger des points quand il s’est mis tourner à plein régime. Si les Girondins veulent reprendre leur marche en avant après leur série de six matchs sans victoire, nul doute qu’ils auront besoin d’un De Préville en pleine confiance.