De nombreux cas de salaires impayés en Chine

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'empire du milieu et son côté obscur.Ce mardi, le journal anglais,révèle que la Ligue du football chinois a posé un ultimatum à treize clubs de la Chinese Super League qui ne payent plus en bonne et due forme les contrats de leurs joueurs. S'ils n'apportent pas les preuves qu'ils ont rectifié le litige avant le 15 août, ces équipes seront exclues du championnat chinois pendant un an.Parmi les clubs menacés, figurent notamment le leader Guangzhou Evergrande, qui compte dans ses rangs Paulinho ou Jackson Martínez et son dauphin, le Shanghai SIPG de Hulk et Oscar . Des formations de seconde et de troisième divisions sont également accusés de ne pas avoir payé la totalité des salaires de leur effectif.Les instances dirigeantes du sport chinois, qui réclament aux clubs depuis plusieurs mois d'investir davantage sur la formation de jeunes joueurs locaux plutôt que sur des stars en fin de carrière, se sont empressés de réagir. Un membre du Gouvernement des sports a même accusé les dirigeants de ces équipes de «» une partie de l'argent du pays. Cet épisode pourrait donc enfin donner raison à la Ligue de football et au Ministère des sports et engager un nouveau virage pour le football chinois. Anthony Modeste est certainement ravi de cette actualité.