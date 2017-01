De la prison ferme pour Franck Dumas

2

Du banc d'entraîneur à celui des accusés.Embourbé dans une affaire de fraude fiscale, Franck Dumas, ancien joueur et entraîneur du Stade Malherbe de Caen, a écopé, ce mardi matin, de trente-six mois de prison dont dix avec sursis.Le coach doit plus de 500 000 euros au fisc français. Des revenus issus de ses activités de manager du club de Caen, puis d'entraîneur d'Arles-Avignon, entre janvier 2011 et décembre 2013. Condamné à trois ans de prison lors d'un premier procès, il avait réussi à contester la décision de justice car il était absent lors de l'audience. Il avait donc été rejugé, en décembre, en sa présence.À la barre, le natif de Bayeux s'était défendu en expliquant qu'il souffrait d'une dépendance au jeu : «En plus de la peine de prison, Dumas a été condamné à rembourser les sommes dues, ainsi que les majorations, au Trésor Public. Lionel Messi aime ça.