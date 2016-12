De la main de Carragher à la pelouse d'Anfield

0

FACT: The last time Liverpool played Leeds, in 2009, Trent Alexander-Arnol was a mascot for Liverpool......tonight he's starting for them. pic.twitter.com/ln7hYCyNvx — SPORF (@Sporf) 29 novembre 2016

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La main de Dieu.Décidément, il s'est passé bien des choses lors de la rencontre Liverpool -Leeds, en Coupe de la Ligue anglaise, entre l'hommage au club de Chapecoense, Benjamin Woodburn qui devient le plus jeune buteur des, et la belle histoire de Trent Alexander-Arnold.Titulaire à droite de la défense de Liverpool contre Leeds, le jeune Anglais avait déjà croisé la route des, lors de la dernière rencontre entre les deux équipes.On est alors en 2009, et Leeds reçoit Liverpool , déjà en Coupe de la Ligue anglaise. Le petit Trent est alors âgé de onze ans, et fait déjà partie de l'académie des. Il a alors la chance d'entrer sur la pelouse d'Elland Road en tenant la main d'un certain Jamie Carragher. Sept ans plus tard, son aîné peut désormais commenter les performances du jeunesur Sky Sports.Et dire qu'il aurait pu tenir la main du légendaire David N'Gog , titulaire lors de ce fameux match de 2009.