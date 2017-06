De Gea direction Madrid

AH

David De Real. À un fax de signer au Real Madrid il y a deux ans, David De Gea devrait finalement bien retrouver la capitale espagnole cet été.annonce un transfert imminent du portier de Manchester United en direction despour la somme de 75 millions d'euros, un record pour un gardien. Une indemnité de transfert d'autant plus folle qu'en 2015 le transfert devait se faire pour 25 millions d'euros.David De Gea deviendra alors le gardien le plus cher de l'Histoire. Mais son arrivée à Madrid remet surtout en cause l'avenir de Keylor Navas, brillant depuis deux ans et qu'on voit mal jouer les doublures de luxe. Autre effet secondaire, qui viendra prendre la place de De Gea à? Si Hugo Lloris figure parmi les favoris, pas sûr qu'il quitte un Tottenham en pleine bourre. Enfin, si cette transaction aboutit prochainement comme l'annonce, elle pourrait faciliter un départ dans l'autre sens : celui de Gareth Bale . La presse espagnole évoque régulièrement un départ du gallois pour Manchester United, prêt à verser 100 millions d'euros.Les bons comptes font les bons amis.