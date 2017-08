De Gea à la baguette

Nicko McBrain, Lars Ulrich, Arin Ilejay, Dave Grohl, Charlie Watts... and DDG pic.twitter.com/uHxvOkvbLG — David De Gea (@D_DeGea) 16 août 2017

De Gea a les mains fermes.Prodigieux avec une paire de gant sur la ligne de but de Manchester United, David De Gea se défend également avec des baguettes. Dans le nouveau spot publicitaire de la marque Adidas, le gardien mancunien s'offre un court solo à la batterie, sous le nom de scène «» . La référence à ACDC a visiblement été bien accueillie par David De Gea , qui s'est comparé à de grands noms du rock dans un tweet.Il y a un an, la radio anglaise Metro relayait des propos de l'international espagnol dans lesquels il évoquait sa passion pour la musique : «Effectivement , on imagine mal Pogba daber sur du Rammstein.