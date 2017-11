De Camargo : « Si tu n'es pas au top contre Ramos... »

Ancien international belge évoluant aujourd'hui à l'APOEL Nicosie, Igor de Camargo reçoit le Real Madrid ce mardi soir. Dans sa Chypre adoptive qu'il adore, et sans aucun complexe d'infériorité. Surtout que Sergio Ramos, son principal cauchemar du match aller, ne sera pas de la partie.

Propos recueillis par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Écoute, ça se passe bien ! Là, l’hiver débute. Le soir, on descend à 15°C. Il fait un peu froid ! Sinon, on est toujours aux alentours de 24-25°C.C’est simple : l’entraîneur ne comptait plus sur moi. Chose que je n’ai pas trop comprise parce que je crois que j’étais le meilleur buteur de l’équipe. Donc j’ai parlé avec eux, je leur ai dit que je n’aimais pas les polémiques et que je voulais juste partir en bons termes. Et ça s’est bien terminé.Oui. C’est magnifique. De toute façon, Chypre est magnifique. C’est tellement agréable de travailler et vivre sur une île si belle...Avec sa famille ! Ma petite vient de se réveiller, tu vois. Non vraiment, je n’ai pas à me plaindre.Le soleil. Déjà, ça change beaucoup. Ensuite, il faut se méfier un peu niveau politique. Je suis à Nicosie, la dernière capitale divisée dans le monde. Ça, tu le ressens fortement ici.C’est ça. Dès que je suis arrivé ici, on m’a averti d’éviter d’aller de l’autre côté, celui tenu par les Turcs. J’ai tout de suite compris qu’il fallait faire attention, et ne pas trop parler de ça. Et puis la politique, ce n’est pas mon truc.Bon. Pour être franc, ce n’est ni la Belgique , ni l’ Allemagne , ni la France . Mais je peux dire que notre club compense un peu, quand même. L’ APOEL est obligé de jouer une compétition européenne, que ce soit pour le domaine financier ou sportif. Et si le foot chypriote était si mauvais, on ne verrait pas d’équipes de ce pays en Coupe d'Europe. Aujourd’hui, il y en a deux : Nicosie, qui est en Ligue des champions, et Limassol, qui est en Ligue Europa. Ça prouve quelque chose.Pour ma première année ! Ce qui nous a permis de nous qualifier pour la Ligue des champions. Mais ça semble un peu normal, car l’APOEL est la grande équipe, ici. Ça fait déjà cinq années d’affilée que le club dispute une Coupe d'Europe. Et ça veut dire beaucoup. En réalité, je n’en attendais pas moins. On peut dire que c’était prévu, en quelque sorte. Même si on ne peut rien prévoir dans le football. C’est là tout son intérêt, d’ailleurs.On a eu un peu de mal au début, mais on revient bien, là. On a trois matchs de retard sur le premier, mais si on gagne tout, on repasse dans le peloton de tête.Effectivement, six matchs, ça fait beaucoup...Oui. Mais ça ne concerne pas seulement l’APOEL. Il n’y a pas si longtemps, la Belgique connaissait le même problème : le champion n’était pas directement qualifié pour la phase de groupes de C1. Bien sûr, j’aimerais que ça change. C’est nécessaire si les petites équipes souhaitent devenir compétitives. Nous, on a besoin de ces tournois pour garder un bon niveau.Croquer tout cru, je ne pense pas, non. Bien entendu, personne ne veut tomber dans ce genre de poule. Après, en Ligue des champions, il faut s’attendre à des grosses affiches et à croiser les meilleurs de la planète. Pour moi, ça m’était égal de tomber avec Barcelone, la Juventus, le Bayern, Benfica... De mon point de vue, c’est la même chose. C’est pour se mesurer aux meilleurs qu’on a envie de participer à cette épreuve.Oui, comble. L’ambiance était bonne. Contrairement à ce qu’on peut croire, ce n’est pas relax, ici. Surtout chez nous. Lorsqu’il y a une grosse affiche, les supporters de l’APOEL font les fanatiques. Il y a énormément de vie et d’atmosphère dans le stade.C’est la grande affiche que tout le monde attend. Mais avant le week-end, les médias ont plutôt parlé du gros rendez-vous du championnat : le derby contre l’ Omonia Nicosie , notre plus grand rival. Dans les journaux et dans la ville, c’était Omonia , Omonia, Omonia. Parce qu’on a le droit de perdre contre n’importe quelle équipe... Sauf celle-là ! Toutes proportions gardées, c’est un peu Real Madrid -Barcelone, ou Dortmund -Schalke. Mais dès la fin du match, on a parlé que du Real.Comme je le disais tout à l’heure, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le foot. Là, il y a deux équipes qui galèrent, nous et le Borussia Dortmund ... Mais pourquoi pas ? On a pris deux points contre Dortmund , qui n’est pas une petite écurie. Le reste... Gagner contre le champion en titre... La meilleure leçon qu’on a reçue ces derniers temps, c’est celle de Neymar . Quand il a dit que s’il y a 1% de chance de le faire, il fallait y croire à 99%. Je pense que la beauté du foot, elle est là.Ah c’est clair ! Ce serait magnifique, même.Pas évident... Je suis là pour marquer des buts, mais je ressens la différence de niveau. Sergio Ramos , c’est quand même le défenseur qui m’a fait la plus grosse impression, pour le moment. En même temps, il s’agit du meilleur défenseur du monde, même pour la FIFA. Si tu n’es pas au top contre lui, ça ne sert à rien d'entrer sur le terrain.Bah écoute, moi je me sens bien ! Si le sélectionneur considère que ça vaut encore le coup de me donner une chance, qu'il me trouve en forme... Même pour essayer, tester quelque chose de différent ou faire le nombre, comme ça. Je suis toujours là. Je sais bien que c’est la fin des éliminatoires, qu’il y a une forte concurrence...Voilà. C’est un des trucs que j’aimerais beaucoup pouvoir faire. Car c’est la seule équipe pour laquelle je n’ai pas marqué.