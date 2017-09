De Bruyne se paye Chelsea

Dans une rencontre marquée par sa dimension tactique, Manchester City est allé chercher la victoire sur le terrain de Chelsea. Kevin De Bruyne, seul buteur, a su concrétiser la domination de son équipe grâce à une belle inspiration.

City ne change rien, Chelsea le craint

La clé KDB

Par Florian Cadu

La frontière entre un bon joueur et un grand joueur est parfois obscure. Et l'on dit souvent que le second se distingue du premier dans sa capacité à marquer de son empreinte un grand rendez-vous par la seule grâce de son talent. Si cette dernière affirmation est vraie, Kevin De Bruyne fait indéniablement partie de la catégorie des. Pour le prouver, il suffit de s'arrêter sur la 67du Chelsea Manchester City de ce samedi. En quelques secondes, le milieu a renversé la rencontre qui promettait de s'arrêter sur un score vierge : à l'origine d'un une-deux, le rouquin aux pieds d'or utilise son arme de prédilection, à savoir son membre inférieur gauche, pour atteindre la cible finale. Et pour faire gagner son équipe, qui avait disputé le même genre de partie la saison dernière tout en s'inclinant (1-3).Face aux gros bras de Guardiola, Conte la joue petit musclé avec un onze assez défensif : Azpilicueta prend le couloir droit à la place de Moses, et Fàbregas est préféré à Pedro ou Willian . En face, City joue l'offensive, multiplie les passes et garde la balle, comme d'habitude. Sans oublier le gros pressing, histoire de gêner desqui s'obligent à relancer court. Conséquence : Courtois est très proche de la boulette devant Jesus. Morata, lui, tente de se débrouiller tout seul dans le camp adverse et parvient à se créer quelques situations chaudes (avec, quand même, l'aide d'Hazard). Manque de bol : l'Espagnol se blesse et doit laisser sa place à... Willian , plutôt que Michy. À croire que Chelsea joue le nul. Mais paradoxalement, c'est City qui optimise le mieux ses contre-attaques et ses coups de pieds arrêtés. Sans toutefois faire la différence décisive, la faute à un Courtois impeccable sur sa ligne.Le football de Manchester est travaillé pour gagner, celui de Chelsea pour faire déjouer. Dans ce contexte, comment s'étonner de voir City dominer dans une rencontre puant le 0-0 ? Mais malgré un Silva taille patron et des vagues régulières sur les cages de Courtois, lesont d'immenses difficultés à bouger le bloc bleu foncé. Surtout, ils savent pertinemment que ce Londres-là peut ouvrir le score sur une demi-opportunité. Alors, personne ne s'enflamme. Personne ne s'emballe. Et personne ne se laisse aller à des risques inutiles. Après tout, le point du nul n'est une mauvaise affaire pour personne, les Mancuniens et lesrestant respectivement à deux et cinq unités de United, le leader qui n'a pas encore rencontré de concurrents directs. Sauf que De Bruyne n'est pas de cet avis. Peu après l'heure de jeu, le Belge envoie une merveille de frappe dans les filets de Stamford Bridge. Pas immérité, en vérité. Avec un KDB de ce niveau, Manchester City , qui a bien grandi et qui reprend la tête de la Premier League, est supérieur cette saison, et Chelsea n'a d'autres choix que de s'en accommoder.Courtois – Rüdiger, Christensen, Cahill – Azpilicueta, Kanté, Bakayoko (Batshuayi, 72), Alonso – Hazard ( Pedro , 72), Fàbregas, Morata ( Willian , 35 Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph – Fernandinho , De Bruyne ( Danilo , 89), D. Silva (B. Silva , 76) - Sané (Gündoğan, 85), Sterling, Jesus