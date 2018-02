Dayot Upamecano peut-il accrocher le wagon ?

Il est jeune, il est fort et désormais il est clairement ambitieux. À seulement 19 ans, Dayot Upamecano s'est installé dans la défense du RB Leipzig et vise désormais une place au Mondial 2018 avec les Bleus. Parole en l'air ou vrai possibilité ?

(...) Dayot Upamecano n'a pas fait dans la démesure au moment d'étaler ses ambitions dans. Normal, trouveront les férus d'économie, vu que le bonhomme a une clause de départ à 100 millions d'euros. Un joueur aussi cher doit forcément être très bon. Les autres, pour qui les chiffres n'ont pas de sens, trouveront peut-être le gamin de 19 ans arrogant. Ou au mieux impatient. «» , souligne Olivier Bijotat, le directeur du centre de formation du FC Valenciennes , où le natif d'Évreux a passé deux ans. «Pour l'éducateur, la déclaration d'intentions du défenseur de Leipzig est légitime, car «» . Consultant foot allemand pour beIN Sport, Patrick Guillou s'est enquillé quelques matchs du Français, qui pour lui, «» .Surtout, c'est le profil du champion d'Europe U17 2015 qui plaît à l'ancien Stéphanois. «» Un point qu'il a particulièrement soigné selon Jean-Claude Giuntini, sélectionneur des U17 champion d'Europe 2015, «» . Et une compétence qui, complétée avec «» selon Bijotat, donne un cocktail particulièrement intéressant. Guillou : «» Même si, selon le consultant, c'est dans cet aspect un-contre-un que le jeune homme a encore «Sans avoir poussé la machine au bout de son potentiel, somme toute logique quand on n'a que 19 ans, Dayot Upamecano n'en a pas moins déjà fait beaucoup. «» La signature d'un joueur que Bijotat dit «» Un joueur, aussi, qui sait inspirer confiance à ses équipiers d'après Giuntini, «» .Un état d'esprit qui devrait l'amener tôt ou tard en équipe de France A selon Bijotat, probablement «» , précise Guillou. Quant à l'échéance estivale en Russie, les deux observateurs sont néanmoins plus mesurés. «» , estime celui qui a été formé à Fribourg à la fin des années 1980. «» Techniquement, Olivier Bijotat pense d'ailleurs qu'à l'instant T, Upamecano est moins intéressant pour Didier Deschamps «» .Encore trop juste donc, pour espérer aller au Mondial, même si une hécatombe comparable à celle de 2016 – et ayant permis l'éclosion d'Umtiti – rendrait sa convocation envisageable. Mais dans l'idéal, Dayot Upamecano a encore besoin de franchir quelques étapes avant d'être à 100% prêt pour les A. «» , souligne Guillou. Quand Olivier Bijotat voit encore plus près : «(rires)» Mais après tout, c'est quoi, une marche de plus ou de moins, quand on veut aller loin ?