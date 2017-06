Davy la Klaassen

Recruté pour 27 millions d’euros par Everton, le Hollandais a dit au revoir à son Ajax après deux superbes saisons. Avec pour objectif de s’imposer en Angleterre… même si son jeu, tout en esthétisme, ne parait pas vraiment approprié à celui des Toffees.

💙 | @DavyKlaassen has a message for all you Evertonians... pic.twitter.com/ouVDNAjN47 — Everton (@Everton) 15 juin 2017

Vidéo

Un bon feeling malgré les apparences

Par Florian Cadu

Propos d'ED recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La finale d’Europa League perdue contre Manchester United devait être son dernier match avec son club de cœur. Il le savait. Les supporters aussi. Les dirigeants également. Comme ses partenaires et son entourage. En fait, son départ ne faisait de doute pour personne. Son agent l’avait d’ailleurs annoncé publiquement dès le mois d’avril : «» Alors, quand Everton a récemment officialisé sa signature pour 27 gros millions d’euros, mettant du même coup fin aux rumeurs d’un atterrissage à la Roma, les habitués de l’ArenA n’ont pas bronché. Ils ont sûrement senti un petit goût de tristesse dans la bouche, mais se sont contentés d’adresser un sincère «» .Voilà déjà six saisons que Klaassen régalait toute une ville. Il y a été couronné champion à trois reprises (de 2012 à 2014), il y a été élu meilleur jeune du pays en 2014 puis désigné meilleur joueur en 2016. Dès lors, pouvait-il incarner l’âme d’une entité destinée à passer son existence au même endroit ? Pas vraiment, selon Édouard Duplan, spectateur avisé du de son parcours puisqu’il évolue dans le championnat néerlandais depuis 2006 : «» Au sortir de deux saisons mémorables qui l’auront vu marquer 35 fois et adresser 19 passes décisives, le meneur de jeu a donc signé un contrat de cinq ans en faveur des. Ces derniers n’ont pas hésité à aligner les billets pour clôturer sa venue le plus rapidement possible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils ont été charmés par le bonhomme de 24 ans. «, situe Duplan.Reste que ce choix peut étonner, quand on compare le profil de la recrue avec celui de sa nouvelle équipe. Car le registre préférentiel du Klaasen qui a essentiellement évolué derrière l’attaquant à Amsterdam est très clair et peu modifiable. Brillant en compagnie de ses jeunes camarades hollandais qui avaient pour consigne de laisser le ballon au sol et de le monopoliser, Davy va découvrir un univers où ledemeure la première loi. «, estime Duplan.» Pour sa première saison chez les bleus de Liverpool, Ronald Koeman a en effet privilégié les contre-attaques et les relances catapultées sur la tête de Romelu Lukaku. Dès lors, Davy peut-il réussir dans un rôle où Ross Barkley peine à s’installer, qui plus est dans un pays où on n’hésite pas à jouer des coudes ? Pas sûr. Duplan : «Encore faudrait-il qu’Everton, dont le jeu n’a rien à voir avec celui du Tottenham d’Eriksen, ait l’attention de faire évoluer sa philosophie tactique. Le principal intéressé, lui, y croit. En témoigne sa déclaration sur le site internet des: «» Rien de surprenant pour Duplan, qui ne l’a «» . Unebien mûre.