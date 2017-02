Davies, le nouveau caramel fondant

Everton en parle déjà comme de sa plus grande promesse dans les années à venir. À peine dix-huit piges et visage de poupon, Tom Davies s’est annoncé à l’Angleterre avec audace et insouciance. Révélé en début d’année, le jeune milieu anglais esquisse une carrière qu’il espère à la hauteur de ses attentes.

0

Football scolaire et brassard

« Alors, ça sert à quoi tout ce tapage ? »

Par Romain Duchâteau

Propos de Tom Davies extraits du Guardian et du Telegraph

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout reste à écrire. Tout reste à faire. Pourtant, c’est comme si son destin était déjà tout tracé. Alors que l’ Angleterre commence à peine à poser ses yeux sur lui, Tom Davies marche dans les illustres pas de son oncle. Un certain Alan Whittle, partie prenante du sacre national d’ Everton en 1970. Un joueur révélé à dix-sept ans chez les, que beaucoup présentaient comme le «» et qui brillait par sa vivacité. Son histoire se croise avec celle de son neveu. Le même maillot, la même précocité, les mêmes promesses. Sans le vouloir, ce dernier pousse même le mimétisme jusque dans un style à l’allure anachronique. La coiffure blonde échevelée, la barbe négligée et, surtout, les chaussettes baissées. «, expliquait-il récemment.» Davies se fout des conventions de son temps avec une forme d’insouciance que seule la jeunesse peut offrir. Du haut de ses dix-huit ans, contre Manchester City (4-0, 15 janvier) où la bascule s’est effectuée, il a sali avec insolence Clichy et Yaya Touré avant d’inscrire son premier but en Premier League. Le jeune Anglais est comme ça. Intrépide. Plein de culot. Et les desseins vertigineux à peine voilés derrière ce détachement naturel.L’itinéraire de Thomas Davies tient pour le moment en seulement quelques chiffres. Onze apparitions avec Everton pour un but et deux. Son histoire ne fait que débuter et a pris sa source chez lui. À Liverpool . À une époque où les jeunes partent très tôt dans les académies de football, le Britannique, lui, a fait le choix de concilier avec assiduité les cours à l’école et sa formation à Everton , qui n’a par ailleurs pas hésité à moyenner une redevance au club local de Tranmere Rovers pour s’assurer de ses services à dix ans. Au sein de la Liverpool Schoolboy FA, le bambin s’est nourri de ses deux environnements pour façonner sa propre identité. «, soufflait il y a peu Carl Giles, son manager à la Liverpool Schoolboy en U13, auGrâce au football scolaire, celui qui aurait entamé des études de maths et sciences s’il n’avait pas embrassé une carrière de pro a franchi les étapes sans accroc. Avec aisance et autorité même. Incontournable dans les catégories de jeunes des, il l’a aussi été avec lesoù il a hérité du brassard de capitaine en U16, U17 et maintenant en U19. «, racontait en janvier dernier Alan Stubbs, son coach en U21 à Everton La maturité du milieu de terrain est telle qu’elle va lui permettre, un jour, de s’entraîner avec la sélection. Alors que les U17 anglais préparent leur Mondial, Gary Neville , adjoint de Roy Hodgson , appelle leur coach Neil Dewnsip en octobre 2015 pour lui demander quel milieu serait susceptible de faire l’affaire pour s’entraîner avec les A. Un seul nom ressort. Celui de Davies, qui plante deux buts au milieu de Carrick, Lallana et Kane. Il y a donc la précocité, mais aussi l’assurance de ceux qui savent où ils souhaitent aller. Comme lors de cet épisode quelques jours plus tard avant la Coupe du monde au Chili . Face au pays hôte, en match amical, il est le premier à s’élancer lors de la séance de tirs au but. «, se souvenait Dewnsip dans le"Alors, ça sert à quoi tout ce tapage ?" »Dans un pays où les promesses précèdent trop souvent les plus grands regrets, le cas de Tom Davies incite à la plus grande prudence. Le gamin a du talent à revendre, mais reste en phase d’apprentissage. Ronald Koeman , qui a donné sa chance à d’autres jeunes cette saison (Calvert-Lewin, Holgate, Lookman), a tenu à le rappeler publiquement. «"Il a joué de manière fantastique, il doit jouer avec l’équipe première", insistait le Néerlandais début décembre.» Parce qu’il ne sait pas de quoi son avenir est fait, le blondinet vit ses débuts comme un présent à apprécier pleinement : «» Pourvu que le plaisir se prolonge le plus longtemps possible.