Davide Petrachi arrêté par la brigade anti-mafia

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Actuellement sans club après un passage à Nardo (Serie D), Davide Petrachi a reçu une assignation à résidence par la police italienne des Pouilles ce mardi. L'ancien gardien remplaçant de Lecce, qui n'a joué qu'un seul et unique match de Serie A en 2012, fait partie des 37 personnes soupçonnées d'association de malfaiteurs liés au trafic de drogue.Petrachi était surnomé « calcio » ou « portiere » lors des écoutes téléphoniques des enquêteurs anti-mafia dans le cadre de l'opération Orione, lancée depuis 2015 près de Lecce et qui a permis de dissoudre près de trois associations mafieuses soupçonnées d'appartenir à la Sacra Corona Unita, principale mafia des Pouilles et considérée par l'Observatoire Eurispes comme la quatrième mafia la plus puissante d' Italie Quoi de mieux qu'un gardien de but pour protéger de la drogue et des armes illégales ?