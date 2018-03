Davide Astori retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel

1.21k

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 mars 2018

Le football italien est endeuillé.Dans un communiqué, la Fiorentina a annoncé ce matin une terrible nouvelle : le décès tragique de son capitaine et défenseur international italien, Davide Astori . Âgé de seulement 31 ans, le défenseur a joué pas moins de 289 matchs de Serie A, la majorité à Cagliari , mais aussi à la Roma et à Florence donc, où il est arrivé en 2015.Il a été retrouvé ce matin dans sa chambre d'hôtel à Udine, où la Fio devait défier l' Udinese à 15h, et serait décédé dans son sommeil selon le communiqué. Les hommages des acteurs du football italien se multiplient actuellement, Genoa -Cagliari ayant même d'ores et déjà été reporté, tandis que plusieurs matchs prévus cet après-midi pourraient l'être à leur tour.Soutien total à la Fiorentina et à la famille du joueur.