David Villa prolonge d'un an à New York

Jamais trois sans quatre.Joueur de New York City depuis trois saisons, David Villa pourra en jouer une de plus l'année prochaine. L'ex-international espagnol a prolongé d'un an son contrat, cet après-midi. Il est désormais lié au club new-yorkais jusqu'au 31 décembre 2018.Auteur de cinq buts en sept matchs depuis le début de la saison MLS, l'attaquant des Bleu ciel adhère parfaitement au projet de son club : «» Les dirigeants new-yorkais ont fait une belle affaire en le conservant, lui qui a inscrit 46 buts en trois saisons.Le rêve américain devient réalité pour l'homme de Patrick Vieira