David Villa plante un triplé dans le derby new yorkais

En attendant les derbys de la Merseyside, voici le derby de l'Hudson River.Dimanche soir, le New York City FC recevait ses rivaux des NY Red Bulls pour un choc de conférence Est au Yankee stadium. Un derby à enjeu qui a offert une belle image de la MLS, et surtout qui a vu David Villa claquer un triplé, à trente-cinq piges.L'ancien Barcelonnais a d'abord ouvert le score avant que Bradley Wright-Phillips ne plante deux buts pour les Red Bulls. Mais l'attaquant espagnol, toujours présent dans les grands rendez-vous, a ensuite pris le destin des siens en mains par une superbe chevauchée solo, montrant au passage qu'il a encore des cannes. Un but qui n'est pas sans rappeler un de ses anciens coéquipiers du Barça.Pour conclure son festival et offrir la victoire au NYCFC, Villa a ensuite obtenu un pénalty qu'il a lui même transformé, sereinement. Au four et au moulin. Son entraineur, Patrick Vieira, et ses coéquipiers apprécieront sans doute la performance de l'Espagnol qui a permis aux siens de gagner 3-2 et donc de conforter leur troisième place devant... les Red Bulls.C'est quand même autre chose qu'un derby de la Garonne.