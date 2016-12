David Villa élu MVP en MLS

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour sa deuxième saison en MLS avec New York City FC, David Villa a une nouvelle fois régalé les Américains. Auteur de vingt-trois buts et quatre passes décisives en trente-quatre rencontres de championnat, l'ancien attaquant du Barça a été impliqué dans 44% des buts de son équipe, permettant ainsi à New York de terminer à la deuxième place de la conférence Est en saison régulière. Malheureusement pour les hommes de Patrick Vieira , ils se sont fait humilier par le Toronto de Giovinco en demi-finale de l'East Coast (7-0 sur l'ensemble des deux rencontres).Une tristesse de courte durée pour David Villa qui vient de remporter, ce mardi, le trophée du meilleur joueur de la saison de MLS, le Landon Donovan MVP Award. Au classement, le champion du monde 2010 devance notamment l'Anglais des New York Red Bulls, Bradley Wright-Phillips, meilleur buteur du championnat cette saison.Un but en finale contre Seattle le 11 décembre prochain, et Benoît Cheyrou pourrait, lui, remporter le trophée de MVP de la finale.