David Trézéguet candidat pour devenir directeur sportif à River

JB

David Trézéguet n'a passé qu'un an et demi sous le maillot de River Plate (permettant au club de remonter dans l'élite argentine en 2012), mais n'en reste pas moins un amoureux de la. Le héros du 2 juillet 2000, retraité depuis l'hiver 2014-2015, compte intégrer la direction du club de Buenos Aires.Alors qu'une élection pour la présidence a lieu le 3 décembre prochain, l'ancien buteurfigure sur la liste du candidat Antonio Caselli (tout comme Hernan Crespo), et brigue le poste de directeur sportif. Caselli fera face à l'actuel maître des lieux, Rodolfo D'Onofrio.Par ailleurs, Trézéguet a lui aussi défendu Karim Benzema récemment taclé par Gary Lineker pour ses stats prétendument insuffisantes. «, a-t-il confié à» .Roi David.