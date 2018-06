David Régis : « L’homme reste quand même une bête intelligente »

Il y a 20 ans, au stade de Gerland, États-Unis et Iran se rencontraient en Coupe du monde. Entre le « Grand Satan » et une « nation infréquentable » , la méfiance était telle que les médias et les pouvoirs politiques ont poussé leur sélections à rejouer à Lyon un duel que les pays se livrent depuis 1979. Le défenseur franco-américain, David Régis a vécu de près une des rencontres les plus politisées de l'histoire du foot.

« On a eu l’impression d’être désignés comme des diplomates, sans qu’on ait demandé à l’être, comme si c’était à nous de refaire l’Histoire. »

« J’ai vraiment compris que dans certains coins du monde, les États-Unis, c'est vraiment l’équipe à battre, car considérée comme "Le Démon". »

« Si les politiciens ne peuvent pas se parler, les sportifs peuvent prendre le relais. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

Je me suis marié à une américaine en 1995 et Steve Sampson, le coach de la Team US, m'a repéré lorsque je jouais à Karlsruhe. On a fait en sorte d'accélérer les démarches pour que je sois naturalisé et le 10 juin 1998, jour de l'ouverture de la Coupe du monde 1998, j'ai eu mon passeport américain. Avant ça, j'ai pu faire quelques stages avec la sélection, j'ai participé à un match amical.Super bien, j'ai même été surpris. C’est comme si j’arrivais dans un groupe que je côtoyais depuis un bon moment. Je connaissais des joueurs qui évoluaient en Bundesliga comme Claudio Reyna, Chad Deering. Je faisais chambre commune avec Alexi Lalas. Et puis, je n'étais pas le seul naturalisé : le capitaine Thomas Dooley venait d' Allemagne Tab Ramos d' Uruguay , Predrag Radosavljević de Yougoslavie, Roy Wegerle d' Afrique du Sud ... Au départ, je pensais que le fait que je sois tout de suite titulaire allait poser problème, mais au contraire, ils étaient contents de pouvoir compter sur moi.Nous étions focalisés sur l’enjeu sportif, mais on ne pouvait pas ignorer les débats qui entouraient cette rencontre. On avait perdu notre premier match contre l’ Allemagne , donc on devait à tout prix gagner. Ce sont les médias qui nous ont mis la pression. Ceux qui venaient nous interviewer n’étaient pas des journalistes sportifs, mais des journalistes politiques. Ça a fini par nous énerver : on est des sportifs et on n'a pas à répondre à des questions sur la diplomatie internationale. On a eu l’impression d’être désignés comme des diplomates, sans qu’on ait demandé à l’être, comme si c’était à nous de refaire l’Histoire.Il y a un peu de tout. Des journalistes de grandes radios ou de télé américaine sont venus juste avant le match face à l’ Iran . Ils ne connaissaient rien de tout au foot et ils ne parlaient que de ça. Chez les politiciens, il y a eu des déclarations avant ce match. Moi je ne lisais pas trop la presse, mais ce sont des choses qui participent à créer un climat particulier. Il y a un journaliste qui m’a demandé si j’allais serrer la main d'Ali Daei, la star de cette équipe qui jouait à Bielefeld. J’avais joué contre lui deux mois auparavant, je ne vois pas pourquoi cette fois je ne lui aurait pas serré la main. Entre temps, il n’avait pas tué ma famille ou autre chose. C’était aberrant.Oui, forcément. En 1998, on était basés dans la banlieue de Lyon , à l’écart de tout, à regarder les matchs à la télé. Les Américains aiment sortir, manger leur hamburgers. Et là, on ne pouvait pas sortir, il y avait des policiers partout. On se sentait coincés. Quand tu dois jouer un match de cette importance et que tu es coupé à ce point du monde extérieur, ça joue sur le mental du groupe. On n'était pas assez forts pour passer au-dessus de ça. En 2002, on était plus libres, ça s’est vu à notre parcoursMon épouse était là-bas et m’a dit que peu de monde en parlait. Avec le décalage horaire, ça a calmé les choses. Le public n’a pas suivi l'hystérie des médias et des politiques. Pour moi, c’était un match excitant, où on pouvait comparer le football américain et le football iranien. La seule question politique qui pouvait être intéressante était : est-ce que le sport va permettre de rapprocher deux pays ou du moins, permettre aux hautes sphères de se rapprocher et d’arranger les choses. Rien de plus.Ceux qui avaient un intérêt pour la politique, oui. Mais on n'en parlait quasiment pas.Quand je posais les questions, on me répondait : «» . Par rapport à nos matches de qualifications, j’ai pu le remarquer. J’ai vraiment compris que dans certains coins du monde, les États-Unis, c'est vraiment l’équipe à battre, car considérée comme «» . Quand tu joues tes matchs de qualif' au Costa Rica ou au Guatemala , des pays très anti-américains, c'est pire. Au Guatemala, on jouait dans l’après-midi et, pour des raisons de sécurité, et on ne pouvait sortir du stade qu’à deux heures du matin. Le 21 juin à Gerland, même si l’ Iran avait un public nombreux et bruyant, la pression venait surtout du fait que si l'on perdait ce match, on était éliminés, pas de l'environnement.Non, rien n’était prévu. L’homme reste quand même une bête intelligente. Nous, les seules consignes qu’on a eues étaient juste sur le match en lui-même. Pour le protocole, il fallait que quelqu’un fasse le premier pas, c’est tout. Je me souviens que le capitaine, Thomas Dooley, nous a dit tout simplement une fois après les hymnes : «» . Ça a suivi, il n’y a pas eu de réticence. Malgré ce qu’on dit, notamment que les sportifs n’ont pas grand chose dans la tête, ils ont quand même un grand coeur.Pour eux ça devait être plus difficile. Ils ont dû entendre d’autres discours, un peu plus durs, pour dire : «» , «» … On ne sait jamais, avec les fanatiques qui étaient dehors, ce qui aurait pu leur arriver s'ils avaient perdu contre nous. Pour eux, ça devait être terrible. Ajoutez à ça le fait que les deux équipes avaient perdu leur premier match... Tu n’as qu’une envie : être sur la pelouse pour qu’on parle d’autre chose. De se lâcher.Pas grand chose, mais on a étudié leur jeu. Ils avaient des joueurs très techniques, qui aimaient jouer au ballon, aller au pressing. On savait que tout passait par Ali Daei. Mais il ne fallait pas s’arrêter à ça. Sur le papier on était plus forts, en terme de talent pur, mais ils y ont mis plus de coeur que nous. Les mecs les moins techniques ont couru ce jour-là à 200 km/h.À un moment, je n’ai pas compris. J’ai vu qu’il y avait des échauffourées en tribune. Je me suis demandé si c’était des Américains qui n’avaient pas trouvé de place et qui se sont retrouvés au milieu de tout ça. Mais j’ai appris plus tard, que c’était à cause des différends politiques au sein même des supporters iraniens.Ah ben, ils avaient plus de coeur, plus de chance, tout ce qu’on veut. Ils ont couru plus que nous, jusqu’à la dernière minutes. Ok, on a eu plus d’occasions, mais on a pas été capable de marquer. Notre chance on l’a eue, eux ils ont su convertir les leurs et gagner le matchNon, c’était un bon match. Je ne peux pas dire, mais dès qu’il y avait une perte de balle, ça partait dans l’autre sens : à moi à toi, à toi à moi. Chaque personne avait peur. Mais le match en lui-même était plaisant. Techniquement, peut-être pas super beau parce qu’on a raté plein de trucs. Mais en terme d’engagement, c’était pas mal. C’était un bon match de Coupe du monde.Non. Qu’on perde contre eux ou une autre équipe, ça signifiait que nos chances de qualifications étaient moindres. On n(a pas pensé tout de suite à ça.Oui, c’est ce qu’on s’est dits. Si les politiciens ne peuvent pas se parler, les sportifs peuvent prendre le relais. On a une autre mentalité, nous, les sportifs. On espère toujours que les hommes politiques prennent conscience de ça.Ça aurait pu être pire ! Monsieur Tweeter aurait balancé des trucs, il aurait attisé tout ça. Je ne sais pas dans quel sens parce qu’il est tellement imprévisible… Il y aurait eu des fous rires et des larmes.