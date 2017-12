David Luiz vers Arsenal ?

3

Est-ce la deuxième fin de l'histoire entre David Luiz et Chelsea Revenu à Stamford Bridge après un passage au PSG , le défenseur brésilien, qui peut aussi jouer milieu défensif s'il le faut, a fini par perdre sa place chez leset ses relations avec son entraîneur Antonio Conte ne seraient pas au beau fixe. Le coach italien ne lui aurait notamment pas pardonné sa prestation en mousse lors de la défaite 3-0 face à la Roma en Ligue des champions.Il n'en faut pas beaucoup plus à la presse anglaise pour imaginer un autre futur à David Luiz . Un futur qui pourrait continuer à s'inscrire à Londres, mais un peu plus au nord de la capitale anglaise : d'après le Arsenal serait prêt à dépenser près de 35 millions d'euros pour faire venir le joueur.Lescherchent à se renforcer derrière, ce qui est compréhensible puisqu'ils ont la pire défense du Top 5 de Premier League (20 buts encaissés, à égalité avec Liverpool ).Bien évidemment, comme rien n'est jamais facile pour Arsène Wenger dans ce monde de merde, Arsenal n'est pas seul sur les rangs. Manchester United , la Juventus et le Real Madrid feraient également les yeux doux à David Luiz . Mais bon, sur un malentendu, on ne sait jamais...