David Hellebuyck se met à la chanson

Attention, buzz en vue.L'une des plus belles pattes gauche de l'histoire du football français s'est reconvertie en Youtubeur : sur sa chaîne, l'immense David Hellebuyck poste de nombreuses vidéos, dont celle-ci qui devrait faire parler d'elle. On y voit l'ancien joueur de Nice, Paris ou Saint-Étienne, entre autres, guitare à la main interpréter l'une de ses compos.On ferme les yeux et on écoute, c'est parti :La relève de Jean-Pierre François est assurée. Il était temps.