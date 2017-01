David Hellebuyck : « Les gens qui me critiquent n'ont rien compris »

« Ça parle de toutes ces personnes dans la vie que vous croisez, et qui ne savent faire autre chose que vous blesser, aussi bien par de la violence physique que verbale. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un énorme, énorme gros coup de gueule à tirer contre toutes ces personnes. » Avec ses mots, David Hellebuyck (37 ans) a fait vibrer l'internet en balançant un slam aussi énervé que vindicatif. Pourtant, l'ancien milieu de terrain passé notamment par Nice, Saint-Étienne et le PSG assure qu'il n'en veut à personne.

Ce mardi, tu as publié sur ta chaîne YouTube un slam intitulé DÉTRACTEURS. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère ?

Youtube

Tu étais dans ton état normal, dans cette vidéo ?

Est-ce que ce texte est une réaction aux commentaires que tu as reçus à propos des vidéos que tu a postées en début d'année, et que tu as retirées depuis ?

Pourquoi tu as retiré les vidéos dans lesquelles tu chantes ?

« J'ai été habitué aux critiques tout au long de ma carrière de footballeur, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. »

N'est-ce pas un passage obligatoire pour un artiste, d'essuyer des critiques ?

Qu'est-ce que tu fais, aujourd'hui, en-dehors de la musique ?

Cela fait combien de temps que tu écris ?

Et la guitare ?

Tu as des modèles dans la chanson ?

« Vianney, Kendji Girac, les Gipsy Kings, j'adore. Je ne suis pas gitan, mais leur musique est tellement généreuse... »

Tu as gardé des amis dans le milieu du foot ?

Propos recueillis par Mathias Edwards

Ce n'est pas une colère, juste un petit coup de gueule pas méchant contre tous ces gens qui fracassent facilement. Sur la vidéo, j'ai l'air très énervé parce c'était le ton qu'il fallait que je mette pour interpréter ce texte.C'est un texte qui me tient à cœur, je suis obligé de le vivre. Sinon, ça sert à rien, c'est comme être un mort-vivant sur un terrain de foot. Si on ne vit pas les choses, elles n'ont aucun sens.C'est en réaction à plein de choses, c'est par rapport à l'attitude des gens en général. Moi, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Je fais ce que je fais, et ça me fait plaisir. Que ça plaise à certains et pas à d'autres, je vous répète que je m'en fous. J'ai juste envie de m'exprimer.Parce que j'ai envie de travailler et d'en poster des meilleures. J'ai écrit des chansons, je voudrais qu'elles soient interprétées correctement. Les gens se rendront compte que j'ai toujours tout fait tout seul, comme j'ai pu. Et les critiques, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai été habitué aux critiques tout au long de ma carrière de footballeur, je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, je voulais montrer mes débuts, la persévérance dont je peux faire preuve, et jusqu'où je peux arriver en croyant à ce que je fais. Les gens qui me critiquent n'ont rien compris, mais c'est pas grave.De toute façon, avant d'être bon, on est pitoyable. Est-ce que j'ai un avenir dans la chanson ? Honnêtement, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Je vais faire comme pour le foot. J'ai débuté pour le plaisir, et ça m'a mené quelque part. Dans la chanson, il faudrait que je rencontre des gens qui me fassent progresser. Parce que je ne peux que progresser.Je suis dans la location saisonnière dans le sud, mais bon... Là je suis retourné vivre avec ma famille, vers Genève.Depuis que je suis gamin.J'en joue depuis 2004, mais j'ai jamais trop... Là, je suis à fond depuis quelques années et je commence à progresser.J'adore la musique gitane, le flamenco, et la variété française. Vianney, Kendji Girac, les Gipsy Kings, j'adore. Je ne suis pas gitan, mais leur musique est tellement généreuse... Mais la musique en général, c'est extraordinaire. C'est tellement puissant.Oui, mais on ne se voit pas souvent. Chacun a fait sa vie, est parti de son côté... Je suis quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde, je ne suis pas exclusif en amitié. J'aime les gens.