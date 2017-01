David Goodwillie suspendu contre Liverpool

0

JD

Il y a deux manières de réagir à une condamnation : faire profil bas ou gueuler son innocence au mépris de l'indépendance de la justice.Les dirigeants de Plymouth Argyle, pensionnaire de League 2, ont choisi la première solution et c'est un geste fort. Ce mercredi soir, lesrecevront Liverpool pour un match d'appui du 3tour de la FA Cup (coup d'envoi à 20h45, heure française). Et le grand absent de la partie sera David Goodwillie , l'avant-centre des locaux, qui vient d'être reconnu coupable de viol sur une mère de famille.Les faits se sont déroulés en janvier 2011. À l'époque, Goodwillie portait les couleurs de Dundee United. Après une soirée trop arrosée, lui et un compère de l'époque, David Robertson (aujourd'hui en D4 écossaise) terminent la soirée chez la victime, à qui la cour a donné raison, condamnant les deux joueurs à lui verser 100 000 livres de dommages et intérêts.De son côté, la direction de Plymouth Argyle a déclaré avoir pris connaissance du jugement. Elle attend cependant le rapport complet du juge pour prendre une décision définitive concernant Goodwillie. D'ici là, il est d'ores et déjà suspendu de toute compétition.La moindre des choses.