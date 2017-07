David Bellion au Festival d'Avignon

BF

Sur l'invitation deet du Conseil général de Seine-Saint-Denis, l'ex-joueur de Manchester United et des Girondins David Bellion est en Avignon.Lundi matin, de 10h à 12h, il participera à une table ronde avec Thierry Rey, judoka et conseiller spécial de Paris 2024, et la chorégraphe Raphaëlle Delaunay. Le mouvement Gongle, le quatuor Léonis et la Revue Éclair seront également présents.Le thème ? «» .Pour celles et ceux qui sont en ville, c'est au théâtre de la Parenthése (18 rue des études) et c'est gratuit.Faites comme Laurent Paganelli : venez !