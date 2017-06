Darmstadt offre des abonnements à ses supporters les plus pauvres

Auch in der kommenden Saison stellt der #sv98 wieder kostenlose Dauerkarten für einkommensschwache Menschen aus Darmstadt zur Verfügung! pic.twitter.com/is0qdX4vLV — SV Darmstadt 98 (@sv98) 28 juin 2017

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fraîchement descendu en Bundesliga 2, Darmstadt s'est distingué par un très joli geste à destination de ses fans. Tous ceux qui suivent, de stade en stade, leur équipe connaissent bien le coût que représente la vie de supporter. Les dirigeants du SV Darmstadt 98 le savent eux aussi et ont voulu faire un geste pour ses supporters avec de faibles revenus. Le club a en effet décidé d'offrir l'abonnement aux plus démunis. Ils pourront ainsi venir encourager leur équipe au Merck-Stadion pour les dix-neuf rencontres de championnat et tout cela gratuitement. Il suffira de remplir un formulaire à la mairie qui leur remettra dans la foulée une carte d'abonnement.Le football ne fait pas que marcher sur la tête.