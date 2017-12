Dans une favela, un penalty fêté par des tirs de kalash

2

Graças a Deus ele não falhou o penalty!Na favela é assim pic.twitter.com/j6WCsm99DX — Rivalo Sports Brasil (@RivaloSportsBR) 14 décembre 2017

Pourquoi ne pas fêter son penalty avec des tirs de kalachnikov ?Ces joueurs amateurs brésiliens, eux, ne se sont pas posés la question. À l'occasion d'un match amateur dans une favela de Rio, un penalty donné par un arbitre va être frappé par un joueur. Arrive alors à ses côtés un homme muni d'un fusil, visiblement heureux d'être là, qui va ni plus ni moins accompagner le tireur jusqu'à l'exécution de la sentence et fêter avec lui le but en tirant quelques coups de feu.Forcément validé par Adriano