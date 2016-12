Dans quels clubs recaser nos politiques ?

Il y a un peu plus d'une semaine, une folle rumeur envoyait Nicolas Sarkozy à la présidence du PSG. Après tout, c'est presque normal : grand supporter du club parisien, il avait grandement contribué à l'arrivée des Qataris au Parc et, au passage, à l'attribution de la Coupe du monde à l'émirat. Le foot peut donc se révéler reconnaissant et renvoyer l'ascenseur à des politiques qui l'aident si souvent. Il reste maintenant à savoir où recycler les autres potentiels relégués des élections perdues, de droite comme de gauche, s'il leur prenait l'envie de renoncer aux ors de la République.

1k

François de Rugy – FC Nantes

Nathalie Kosciusko-Morizet - Caen

Manuel Valls – TFC

François Fillon – Saint-Étienne

Emmanuel Macron – Olympique lyonnais

Olivier Besancenot – FC Sochaux

Jean-Luc Mélenchon – Montpellier

Dominique de Villepin – Stade de Reims

Christiane Taubira – Red Star

Gérard Filoche - Luzenac

Les Balkany - OM

François Hollande – En Avant de Guinguamp

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'un des moins connus des candidats à la primaire de la gauche, caution «» non-PS du raout de janvier, possède au moins une véritable attache avec le club de Coco Suaudeau. Partisan du dialogue avec les supporters, il pourrait en outre, une fois en poste, ramener le calme dans les tribunes et nouer un dialogue constructif avec la Brigade Loire. Voire même être le trait d'union entre Sergio Conceição et toute la sphère jaune et vert. Ouais ouais.Marianne d'une droite ouverte, moderne et farouchement anti-FN, la voilà bien malheureuse chez les LR, davantage portés vers la séduction du vote frontiste que les valeurs républicaines. Quelles autres couleurs pourrait-elle donc endosser que celles du Stade Malherbe, les «» de notre foot national, qui s'ébrouent dans leur milieu naturel d'une ville à la fois bourgeoise, étudiante et modérée ?Bien sûr, notre ancien Premier ministre ne jure que par le Barça, mais on doute que juste sur sa bonne mine, et son grand-oncle auteur de l'hymne du club, leslui refilent les clés d'une telle institution. Non, s'il doit poser ses valises, il est fort probable qu'il s'installe sur les bords de la Garonne, à Toulouse, là ou tant d'anciens républicains espagnols trouvèrent refuge à la fin de la guerre civile, avant parfois de rejoindre les rangs des maquis. Et nul doute qu'avec Dupraz, ces deux hommes pour qui la forme l'emporte sur le fond, le courant passera sans problème. Préparez vos avions en papier.Les mauvais esprits qui ne liraient que son programme fiscal l'imagineraient sûrement heureux du côté de Monaco. C'est oublier que son succès s'est construit dans l'électorat de droite en se démarquant par son refus de la vulgarité et du tape-à-l'œil. En revanche, Sainté affiche le profil idéal pour lui. Ville ouvrière emblématique d'une bourgeoisie patronale paternaliste, mais hostile aux réformes sociales, sa marque populaire lui permettrait par ailleurs d'essayer de se rapprocher de ce bon peuple dont le rejet pourrait lui coûter l'Élysée. Et voici aussi l'occasion de venir ferrailler de nouveau avec ce centre gauche un peu repu, qui a élu domicile dans le Forez.L'homme a toujours été sans surprise finalement. Adepte d'un capitalisme de son temps, mais teinté de colbertisme et d'un zeste de patriotisme économique, le modèle inventé par Aulas dans les terres de son grand ami Gérard Collomb lui conviendrait à merveille. Avec, en prime : centre de formation pour promouvoir les «» des milieux populaires des banlieues, et loges VIP pour s'entretenir entre anciens banquiers.Le Red Star lui semble promis. Aura-t-il, pour autant, le cœur de trahir «» PSG ? Il pourrait, en revanche, se rendre à Sochaux pour planter son drapeau rouge. Après évidemment la création d'une coopérative ouvrière expropriant les actionnaires chinois. Ce beau symbole du foot prolo reprendrait ainsi son rôle dans la lutte des classes, comme du temps où les joueurs visitaient les chaînes de production Peugeot avant l'entraînement.Non, Mélanchon n'a jamais porté le foot dans son cœur. De fait, seul le club héraultais à l'image populo, gouailleuse,, frondeuse, collerait à son tempérament profond. Jean-Luc en digne successeur de Louis Nicollin, avec lequel il partage beaucoup plus qu'on ne pense, ce serait magnifique.L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac donne désormais des interviews sur la géopolitique dansdrapé dans son gaullisme– ce qui ne signifie pas qu'il soit erroné. Il se dirigera sûrement vers une maison qui respire bon le passé et une certaine idée de la France. Quoi de mieux, en conséquence, que le Stade de Reims, son passé glorieux aux couleurs sépia, son enceinte au nom d'un résistant communiste, et ses beaux trophées bonifiés de poussière ?Elle fera revenir le club à Bauer, chantera sans gène au milieu du kop «» et elle recrutera surtout Florent Malouda comme entraîneur. Et on lui fait confiance pour tenir tête au maire UDI de la ville. Le seul risque ? Une démission au premier accroc avec la LFP.Candidat malheureux à la primaire de la gauche, celui qui souhaitait incarner le vrai socialisme contre les mastodontes et les éléphants libéraux-compatibles pourra toujours emprunter le chemin de Luzenac. Oui, ce petit club au cœur de l'Ariège SFIO, assassiné par «» , avec la LFP en porte-flingue.Nul doute que du côté de Levallois, on a dû se sentir petit joueur quand sont sortis les Football Leaks. Toujours en quête de nouveaux placements, le couple Balkany saura sûrement reconnaître dans la cité phocéenne une bonne terre d'accueil pour sa manière quelque peu iconoclaste de penser le rapport à l'argent. Et puis le judo et Teddy Riner, c'est sympa cinq minutes, hein.Si son cœur footballistique balance, selon les rumeurs, entre Rouen et le Red Star, c'est sûrement du côté de la Bretagne «» que se dessine son véritable exil. Cette charmante équipe à l'ambiance familiale, marquée à jamais par l'empreinte de son ami Noël Le Graët, saura lui réserver une place au chaud, à défaut du soleil.