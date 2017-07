Dans les têtes de nos Bleues

Plus sereines, moins favorites, moins grosses têtes. Au fil des déclarations du staff des Bleues et de ses joueuses, une certitude se dégage à l'aube du deuxième match de l'équipe de France dans l'Euro 2017 hollandais : ces femmes-là ont peut-être trouvé ce qui n'allait réellement pas dans leur jeu. Leur mental.

« C'est soit on gagne, soit on n’est rien du tout. Entre les deux, il y a une nuance »

» Pour peu d’être un cinéphile averti ou amateur de littérature, le suiveur peu assidu des compétitions féminines de football pourrait croire cette phrase tout droit sortie du roman de Ken Kesey,, ou de son adaptation sur grand écran par Milos Forman en 1975. En tel cas, le suiveur peu assidu serait dans le faux. L’auteur de cette phrase est français, et s’appelle Philippe Bergeroo . Sélectionneur de l’équipe de France, s’il vous plaît. Enfin, à l’époque. Tout juste éliminé par le Canada en quart de finale des J.O de Londres, le bonhomme, se sachant condamné, avait précisément appuyé le doigt sur le centre névralgique du mal des siennes.Un mal qui était aussi «» selon les propos de Gaëtane Thiney àle 18 juillet dernier. Et malgré son remplacement le 9 septembre 2016 par Olivier Echouafni , le spectre des allégations de Bergeroo semble toujours peser au-dessus de la chevelure des Bleues, ou tout du moins au-dessus de ceux de ses supporters. À tel point qu’à l’heure de son deuxième match de l’Euro face à l’Autriche, la question n’est pas de savoir si l’équipe de France a les capacités techniques pour aller au bout. La vraie interrogation est la suivante : a-t-elle ce qu’il faut dans le crâne pour ne pas souffrir d’un nouveau sentiment d’inachevé ?Gaëtane Thiney, justement. Écartée du groupe France par l’ancien sélectionneur avant d’être réintégrée à l’arrivée d’Echouafni, le milieu de terrain du FCF Juvisy exprimait la question différemment : «» La plupart des vieilles branches des Bleues, celles qui, présentes depuis 2011, multiplient les désillusions de fin de parcours, l’expriment sans se cacher au moment des interviews : elles aimeraient gagner un titre international. Wendy Renard en tête. La France elle-même est sûrement trop impatiente, ne comprenant pas pourquoi, en ayant deux clubs nationaux en finale de Ligue des champions, son équipe nationale chute à chaque fois en dominant largement son sujet, comme face au Canada l’an passé.En réponse à ce syndrome des guiboles qui tremblent, Olivier Echouafni joue depuis son intronisation la carte du palmarès : pas de titre, pas de grande nation. En pleine préparation à Clairefontaine en juin, il déclarait à: «» Ces trois phrases faisaient suite au célèbre «» prononcé en avril, poing brandi vers les journalistes après que l’équipe de France a renversé une situation mal embarquée face aux Anglaises. À rajouter à cette liste, cette dernière pique, nécessaire, bienveillante, du sélectionneur : «À vrai dire, à voir Élise Bussaglia se démener pour créer des décalages, à la 75minute de ce match face à l’Islande le 18 juillet dernier, on aurait pu voir le scénario se répéter. Qui sait si la France de Bergeroo aurait elle aussi marqué ce but ? Celle d’Echouafni, en tout cas, l’a fait. Eugénie Le Sommer, de toutes les aventures, n’a pas explosé de joie après son penalty. Il y a moins de pression, et cela se sent. Gaëthane Thiney, elle, s’est mise au yoga et voit régulièrement une psychologue du sport. Elle-même qui, en 2012, pointait les bienfaits du coach mental qui était venu voir les Bleues avant une Coupe du monde 2011 achevée à la 4place. «Les femmes se mettent peu à peu à explorer ce pan de performance si souvent mésestimé. Aux Bleues désormais, chapeautées par un ancien joueur professionnel, et Frédéric Née, entraîneur des attaquantes, de prouver sur le terrain que la marche mentale a bien été franchie dans les esprits. Ce dernier confiait d’ailleurs une drôle d’anecdote dansdu 18 juillet : «» L'occasion de faire en sorte que cette nouvelle génération, elle, ne paie pas ses problèmes mentaux.