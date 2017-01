La Fio s'offre le Chievo dans la douleur

0

Fiorentina 1-0 Chievo

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Beaucoup de souffrance, mais une victoire au bout. Pour écarter le Chievo , la Fiorentina a dû livrer un combat de tous les instants, ponctué par un total de neuf jaunes et deux rouges distribués aux acteurs des deux camps. Une mêlée générale dont la formations'est finalement extirpée grâce à Federico Bernardeschi , qui a inscrit un penalty victorieux dans les dernières minutes du temps additionnel.Tout avait pourtant commencé en douceur. Dans le premier acte, ladomine sans conclure, même si Mauro Zárate manque même de peu d'ouvrir le score dès la troisième minute de jeu. Puis Radovanović, le milieu du Chievo , récolte un second jaune juste avant la pause. Le match s'anime, Bernardeschi tape la barre, et les joueurs se décident à hausser le ton physiquement. Peut-être un peu trop. Les cartons pleuvent, et Mauro Zárate se retrouve même exclu pour un tacle par derrière en milieu de seconde période. Moche, mais la formations'en sort quand même. Grâce à Bernardeschi, qui obtient et transforme lui-même un penalty après un faute de Massimo Gobbi À l'arrachée, les hommes de Paulo Sousa s'offrent un quart de Coupe d' Italie . Et peuvent dire Federico Bernardeschi , une fois de plus omniprésent ce soir.