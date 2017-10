Danny Murphy attaque la célébration des U17 anglais

LG

Murphy veut faire régner sa loi.Vainqueurs du mondial U17 quelques semaines après le sacre mondial des U20 et l'euro remporté par les U19, les jeunes Anglais ont fêté leur victoire en finale (cinq pions à deux face à l’Espagne) en mettant leur maillot à l’envers, de telle façon à ce que leur nom et leur numéro respectif soit exposé sur leur torse. Une célébration qui n’a pas plu à Danny Murphy, ancien international des, explique-t-il dans les colonnes du"je suis un très bon joueur en devenir, regardez-moi et souvenez-vous", critique Murphy.Leur nom de famille, déjà, et même parfois l'initiale de leur prénom.