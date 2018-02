Danijel Miličević, fixation béton

Depuis la mi-janvier, ça va beaucoup mieux du côté de Metz. En grande partie grâce à l'arrivée en prêt de Danijel Miličević. Formé en Suisse, révélé en Belgique, le trentenaire bosnien réussit une adaptation éclair et soigne sa nouvelle équipe. Qui en avait particulièrement besoin.

Ancien joueur clé à La Gantoise

Le maintien comme bague de fiançailles ?

Stade Gaston-Gérard, 13 janvier 2018. Le FC Metz se dirige vers une énième défaite lorsque Frédéric Hantz fait entrer sa nouvelle recrue, le Bosnien Danijel Miličević. Une demi-heure plus tard, le transfuge de La Gantoise arrache le ballon dans les pieds de Florent Balmont , et l'action se termine sur une égalisation de Nolan Roux . Un point loin d'être anodin pour les Lorrains, qui enchaînent sur deux succès contre Saint-Étienne (3-0) et Nice (2-1). À chaque fois, le nouveau numéro 10 a un impact concret, par sa, la justesse de ses choix et la propreté de sa technique avec le ballon. Si les Grenats se sont mis à croire de nouveau au maintien, c'est en grande partie parce qu'ils ont réalisé une bonne pioche au mercato. «» , se souvient Philippe Gaillot, directeur général adjoint du FC Metz. Le responsable du recrutement à Saint-Symphorien se souvient avoir soumis «Taulier depuis plus de trois ans à La Gantoise, avec qui il a gagné la Jupiler League et brillé en Ligue des champions – notamment devant Lyon qui a trinqué sur coup franc –, Miličević a vu son temps de jeu s'amenuiser avec l'arrivée d'Yves Vanderhaeghe sur le banc des Buffalos. «» , assure Christophe Dessy , actuel directeur de la formation de l'En Avant de Guingamp, qui occupait précédemment le poste au Standard Liège. «» Avec des classes pas forcément impressionnantes, mais solides selon Gaillot, «» . En quatre apparitions à Metz, le Bosnien a d'ailleurs permis d'arracher un point à Dijon, de remporter deux matchs à la maison, et aussi d'atténuer la fessée à Marseille (3-6) d'un amour de passe décisive en talonnade pour Florent Mollet . «Les performances de Miličević ne sont qu'une demi-surprise pour Gaillot, car le numéro 10 n'est pas une recrue venue des Balkans, en dépit de ce que dit son passeport, mais «» . D'autant plus que le bonhomme de 32 ans est reconnu pour son attitude irréprochable selon Dessy. «» «» , ajoute Gaillot, qui voit en Danijel Miličević «» . Avec son international bosnien (3 sélections), «» , estime Dessy, le FC Metz se permet à nouveau de croire en son maintien. Et s'imagine déjà un futur avec son meneur de jeu. Philippe Gaillot : «» En Ligue 1, idéalement.