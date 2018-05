Daniel Cohn-Bendit : « Neymar, c’est l'irrévérence sublime »

Difficile de passer à côté : ce mois-ci, on fête les 50 ans de Mai 68. Éternel adepte du contre-pied, Daniel Cohn-Bendit a forcément choisi ce moment pour sortir une « autobiographie footballistique » , intitulée Sous les crampons... la plage, Foot et Politique : mes deux passions. L’ancien leader étudiant avait prévenu : il ne célèbrera pas la révolution des pavés. Sauf si c’est pour parler ballon, donc.

Difficile de choisir entre Liverpool et le Real ! Ces dernières années, c’est comme s’il y avait une nouvelle règle, il faut changer le fameux dicton de Gary Lineker et le remplacer par : «» Zidane est un entraîneur très malin, qui expérimente beaucoup et change souvent d’idées de jeu – comme en demi-finale, il fallait avoir le culot de mettre Vázquez arrière... Du coup, ça crée parfois une certaine instabilité, dont Marcelo est un peu l’incarnation : c’est un génie, mais à être un peu partout, il finit par ne pas être toujours là où il faut. En tout cas, la messe n’est pas dite : quand on a Mo Salah dans son équipe, on n’a pas perdu d’avance.68 a modernisé la société allemande et a défié directement ce « foot à la papa » .Avant, c’était un peu à la française, avec des présidents qui régnaient façon Nicollin à Montpellier, Tapie à l’OM ou Aulas à Lyon. Quand l’équipe d’Allemagne gagne en 1954, les joueurs étaient tous plus ou moins amateurs. Mais avec l’argent que commençait à engendrer le football et avec la création de la Bundesliga, il a fallu organiser autrement le sport. Très tôt, le football allemand s’est converti à une gestion très économique telle de petites entreprises, avec un contrôle assez sévère de la Fédération allemande de football. Au Bayern, un mec comme Uli Hoeness avait déjà une mentalité de patron moderne en tant que joueur avant de reprendre le club ensuite. On dit que l’Allemagne est le pays le plus stable au niveau politico-économique en Europe, mais c’est aussi le cas au niveau footballistique : les clubs sont rigoureux, aucun problème de fair-play financier, les stades sont pleins... Ce n’est pas seulement du foot-spectacle complètement déficitaire, qui a besoin d’oligarques ou de Qataris.Un mec comme Aubameyang a cinq voitures de sport, tu peux me dire pourquoi ? Il est complètement déglingué dans sa tête.Dire qu’il y a trop d’argent dans le foot chez les jeunes, c’est pas être moralisateur, c’est un constat. Moi, je plaide pour la régulation de la mondialisation, mais je suis pas contre. Il faut la même chose pour le foot. Platini avait raison quand il parlait du fair-play financier, mais il faut l’imposer. Il faut que Messi soit interdit de jouer s’il est condamné pour évasion fiscale, comme Cristiano Ronaldo ! Si on est révolté par Google et Amazon qui ne payent pas d’impôts, pourquoi ne le serait-on pas également avec les joueurs de foot ?À chaque période ses problèmes. Avant les joueurs marchaient, c’était moins spectaculaire. Aujourd’hui, une équipe comme le Barça, c’est extraordinaire. La paire Iniesta- Xavi , c’est à elle qu’on doit les grands moments du Barça et de l’équipe d’Espagne ces dernières années. Iniesta, c’est le Hamlet du foot. Il a une profondeur et une humilité absolument incroyables. D’ailleurs, la conférence de presse où il annonce qu’il part est à pleurer. Les joueurs en larmes, lui aussi, le staff... C’est fou de dire «» . Bon, il va aller en Asie gagner un peu d’argent, pourquoi pas... Je ne dis pas que le foot était mieux avant, hein ! Ce Barça, c’est un peu l’Ajax 73 version 2.0, porté à son ultime dimension. C’est quand même Cruyff qui a un peu changé le football. En tant que joueur, il a permis l’émergence de l’Ajax et de la Hollande comme équipe nationale, la grande équipe de l’époque. Il y avait quelque chose de ludique dans leur jeu, une ouverture qui était dans l’air du temps et qui correspondait aussi à la révolution ludique de la fin des années 1960. Neymar , je l’aime beaucoup, il se fout de la gueule de tout le monde, y compris de lui-même. Et sur le terrain, je suis tout à fait d’accord, c’est l’irrévérence sublime. Mais en dehors, c’est la cata. Le problème de ce genre de joueurs, c’est ces sortes de mafias familiales qui les entourent. Neymar, son père et ses frères ont fondé sur lui une véritable boîte à fric, avec dix bagnoles de course et que sais-je. Un mec comme Mbappé me paraît beaucoup plus sain dans sa gestion de carrière, je le trouve mieux structuré.Il est méchant et imbu de lui-même, c’est ça que je n’aime pas. Klopp aussi est anticonformiste, et surexcité, mais il n’est pas méchant. Mourinho, sa réputation est surfaite. En fin de compte, qu’est-ce qu’il a gagné ?OK, il a gagné la Ligue des champions avec l’Inter de Milan, mais c’était un casse incroyable ! Il est capable de faire un hold-up, c’est vrai, mais son jeu n’a rien de fascinant. Je ne dis pas qu’il n’est pas efficace, mais ce n’est pas un personnage qui m’emballe. Il n’y a qu’à voir son rapport avec Wenger...C’est un peu normal, chaque chose a son temps. J’aime beaucoup Arsène, et j’ai été fasciné par l’Arsenal de Thierry Henry , Vieira et consorts à la grande époque, quand ils dominaient le championnat d’Angleterre. Mais c’est très difficile de rénover quelque chose, et il n’a pas su le faire. Ça se voit avec le jeu d’Arsenal, les deux-trois dernières années montraient bien que c’était une histoire qui se terminait. Il faut savoir tourner la page et partir au bon moment, c’est pour ça que je suis parti du Parlement européen après vingt ans : il faut partir au moment où les gens veulent que vous restiez. Et pas après où on finit, comme c’est le cas pour Arsène, par se dire qu’il aurait pu partir un peu plus tôt.Mais qui ne met pas les gens dans la rue en France ? Quand Mitterrand est élu et qu’il fait la réforme de l’école privée, il met plus d’un million de gens dans la rue. Et ceux qui sont descendus dans la rue contre le mariage pour tous, ils étaient nombreux aussi. Des gens dans la rue en France, ce n’est pas la démonstration de quelque chose de bien ou de mal. En stratégie politique, comme Zidane a porté l’équipe de France en 1998, Macron a porté cette campagne à des sommets qu’on n’imaginait pas. C’est ce qu’on appelle « le casse du siècle » : personne ne pensait qu’il pouvait gagner l’élection présidentielle. Tout comme Zidane qui va peut-être gagner trois Ligue des champions d’affilée pour commencer sa carrière d’entraîneur. Quand il a repris le Real de Benítez, personne n’aurait pu croire un truc pareil !Je me suis foutu de sa gueule sur l’OM, mais il m’a dit «» : il avait 13 ou 14 ans quand c’était l’OM de Waddle. Et ça je comprends, c’est vrai qu’on reste fidèle à l’équipe de son enfance.Je ne sais pas, je n’espère pas. Peut-être si on va en finale. Ou même s’il y a une demi-finale face à l’Allemagne. Mais je défends un boycott politique : il ne faut pas que les politiques y aillent. Et j’espère qu’il y aura des manifestations pour défendre les droits humains : on pourrait imaginer qu’une équipe s’entraîne avec un T-shirt disant « liberté pour toutes les orientations sexuelles » , en russe.Le foot est de gauche si la philosophie qu’il y a derrière est de marquer plus de buts qu’on en encaisse. Et il est de droite si on considère que pour gagner, il ne faut pas encaisser de but. Ça, c’est leSauf que le, à l’époque, c’étaient les riches du foot.Faut pas se foutre de ma gueule ! L’Inter de Milan, ou l'AC Milan, c’étaient pas les pauvres... Len’a pas été inventé à Brescia ou que sais-je. Mourinho, quand il utilise leavec l’Inter de Milan, c’était loin d’être l’équipe la plus pauvre. C’est une philosophie de la vie qu’il y a derrière le. Évidemment, personne n’ira reprocher à Calais ou aux Herbiers de se mettre à onze derrière, avec deux bus et trois camions devant leur but. Mais c’est autre chose. De toute façon, en foot, ce qui est extraordinaire, c’est qu’on peut théoriser tout et son contraire.