Dani Alves clôt les débats

[VIDEO] ⚽️ 🏆 D'une superbe reprise de volée, Alves rend la tache presque impossible pour Monaco 😟#JUVASM https://t.co/RQiR7TcyYy — beIN Sports (@beinsports_FR) 9 mai 2017

Capri, c'est fini.Juste avant la pause, Dani Alves double la mise après l'ouverture du score de Mario Mandžukić. Sur un corner dégagé des deux poings par Danijel Subašić – pourtant incroyable sur sa ligne ce soir –, le latéral brésilien se positionne parfaitement à l'entrée de la surface de réparation pour envoyer une grosse reprise de volée. Le gardien monégasque n'a pas le temps de se replacer et ne peut rien faire. 2-0 à la mi-temps, la Juve est bien trop forte pour Monaco.Trois passes décisives et un but sur ces demi-finales, Dani Alves fait mal.