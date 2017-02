Dani Alves a proposé de revenir cet hiver

406

Le maillot zébré, c'est pas trop son truc. Dani Alves a quitté le Barça en fin de saison dernière pour rejoindre la Juve, mais son adaptation a été difficile, raconte le journaliste spécialiste du Barça au sein du quotidien. Dans les rangs de la Vieille Dame, il lui a fallu du temps pour se rendre compte que ce n'était plus Messi devant lui et que de nouveaux automatismes devaient se créer. Le jeu moins offensif de la Juve ne lui permettait plus de s'épanouir autant qu'au Barça . En ajoutant à cela sa famille qui vit toujours à Barcelone, Dani Alves avait donc le mal du pays (d'adoption).Leexplique que le latéral brésilien a donc recontacté les dirigeants catalans l'hiver dernier, proposant de faire son retour à la maison dès janvier ! Il savait que le Barça était à la recherche d'un latéral droit, ne lui ayant pas trouvé de successeur attitré. Et malgré plusieurs appels, il a vu son offre refusée : la direction lui a clairement fait comprendre que son chapitreétait terminé. D'autant que c'est lui qui a décidé de partir, alors que figurait dans son contrat une option pour un an supplémentaire.Avec la blessure d' Aleix Vidal , les dirigeants doivent désormais s'en mordre les doigts.