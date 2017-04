Dani Alves : « 60% de chances de nous qualifier »

0

S'il y a bien un joueur qui sait à quoi s'attendre pour le match retour entre le Barça et la Juve, c'est bien Dani Alves Malgré l'avantage non négligeable des Italiens (3-0 à l'aller), le latéral bianconero a passé huit saisons en Catalogne et connait les ressources de ses anciens coéquipiers. «» , a estimé le Brésilien. «. » À titre personnel, Alves devra aussi surmonter l'émotion d'un retour au Camp Nou. «» , promet-il en conférence de presse.Son coach, Massimiliano Allegri, appelle lui aussi à la même prudence. «Mieux vaut prévenir laque la guérir.