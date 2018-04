Dabbur et d'eau fraîche

Après des débuts mitigés en Europe, Munas Dabbur (25 ans) s'est mis à empiler les buts cette saison, du côté de Salzbourg, au point de porter son équipe en demi-finale de C3, dont il dispute ce jeudi soir le match aller à Marseille. L'attaquant israélien garde constamment un œil sur Nazareth, la plus grande ville arabe d’Israël, où il a fait ses gammes. Une cité qui symbolise la trajectoire d'un joueur forgé par son destin familial, le club de foot local et son identité arabo-israélienne.

Munas de Nazareth

Un frère médecin à Strasbourg

Crispations identitaires

Par Adrien Candau

Propos de Tamir Sorek recueillis par AC

» Ce 28 septembre 2017, Marco Rose, le grand manitou du Red Bull Salzbourg, savoure. Ses poulains viennent de défaire Marseille 1 à 0 lors de la seconde journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, et Munas Dabbur a encore frappé pour libérer les siens. Encore, car l'Israélien a déjà inscrit huit pions en onze matchs de championnat et de C3 en ce début d'exercice 2017-2018. Six mois plus tard, les impressions du début de saison se sont mutées en certitudes. Une histoire de statistiques : avec 19 banderilles en championnat et cinq en C3, Munas Dabbur assure, tout simplement.Avant de cartonner les défenses autrichiennes, l'attaquant a pourtant d'abord dû accepter son statut de déraciné. À des milliers de kilomètres d' Israël . Et de Nazareth, une ville un peu à part au pays, où les arabes israéliens, minoritaires au sein de l'état hébreu, constituent la majorité de la population de la cité. Un petit cocon de tranquillité pour Dabbur, plongé dans le football 24 heures sur 24 : «Gamin, le gosse ne rêve alors pas de Manchester United ou de l' AC Milan : «» La rupture avec le havre familial est salée : à 18 piges, Dabbur n'a qu'une saison dans les bottes avec l'équipe professionnelle de Nazareth quand le Maccabi Tel-Aviv lui met le grappin dessus. La fin de l'insouciance. Sur les terrains, le môme, au-dessus du lot techniquement, fait le boulot. Mais serre les dents pour tenir le coup en dehors. «La suite ressemble à la trajectoire classique d'un joueur trop talentueux pour rester au pays. L'attaquant s'envole pour l'Europe en 2014 et atterrit au Grasshopper Zurich, où il se met vite en évidence. Notamment grâce à son frangin, qui le maintient à flot mentalement, alors que Dabbur n'a jamais été aussi loin de chez lui. «» 89 matchs et 48 buts plus tard, l'Israélien fait ses valises pour Salzbourg, moyennant un transfert de six millions d'euros. Le grand saut, le vrai. Désormais séparé de son frangin, Dabbur déprime : «» Il retourne alors six mois en prêt à Zurich. Le temps de se blinder mentalement pour revenir au RBS. Et conquérir l' Autriche , enfin.Désormais bien dans ses crampons, l'Israélien reste néanmoins discret en sélection nationale (sept capes, un but). Présenté par certains médias comme «» , le joueur se garde bien de devenir le porte-étendard d'une catégorie de la population, les arabes israéliens, souvent stigmatisés dans l'opinion pour leur sensibilité à l'égard de la cause palestinienne et globalement plus touchés par le chômage et la précarité économique. Peut-être parce que le football reste justement l'un des seuls champs de la société où les arabes israéliens ont les même chances que le restant de la population. «» , pose Tamir Sorek, auteur de. Selon le sociologue, «Si la représentativité des footballeurs arabes israéliens n'a peut-être jamais été aussi importante en sélection, elle s'inscrit ainsi paradoxalement à rebours des tensions qui crispent depuis plusieurs années le pays : «, juge Tamir Sorek.» Sans provoquer de réaction notable de la part des joueurs issus de la minorité concernée : «» Alors Munas Dabbur fait comme tout le monde. Il se tait. Et se contente de revendiquer un seul objectif d'ici la fin de sa carrière. Un truc simple, qui veut quand même dire pas mal de choses sur l'importance qu'il voue à ses racines. «