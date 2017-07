Da Costa, goût normand

Si la nouvelle saison de Ligue 2 décolle ce vendredi soir, il faudra attendre samedi pour voir le promu Quevilly-Rouen au boulot du côté du Moustoir. Juste assez de temps pour découvrir son coach : Emmanuel Da Costa. Portait d'un homme qui cite Juan Carlos Garrido en référence et qui a surtout réussi l'exploit de ramener la deuxième division chez lui. Costaud.

Les bras de Raï, les mots de Lacombe

Cicatrice et blessures

Un stage au FC Porto en octobre

Il ne suffit parfois que de quelques minutes pour reconnaître un homme de goût. Un enfant a souvent des plaisirs simples : se défoncer les dents avec des colorants, rêver de devenir un cow-boy, s’improviser bédéphile. Pour Emmanuel Da Costa, l’histoire a pris un sens un peu différent lors de l’été 86. «» Parler de foot avec le coach de Quevilly-Rouen Métropole (QRM), débarqué cet été en Ligue 2 un an après une première montée en National, c’est donc avant tout ça : voyager. Lorsqu’il évoque ses idéaux, Da Costa cite alors Juan Carlos Garrido, José Pekerman , Carlos Bilardo mais aussi José Mourinho , forcément. «, justifie-t-il. José Mourinho , c’est aussi le Portugal, le pays où toute la famille Da Costa vit aujourd’hui. C’est aussi comme ça que tout a commencé. Lorsqu’il parle de ses parents, le technicien de bientôt quarante ans est clair : «» Au départ, il y a donc le père, Joaquim, cariste avant d’ouvrir un magasin de sport, et une vie qui débute entre Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. Le fils, Emmanuel, aime le foot, s’amuse à imiter les gestes de Maradona dans le jardin, rêve doucement de jouer et débutera le foot à l’âge de cinq ans. «» , replace celui qui rejoindra quelques années plus tard le FC Rouen.Joueur, Emmanuel Da Costa avait sa réputation. Entre les différents souvenirs, la même réponse : un milieu technique mais surtout très intelligent. Quand il en reparle, lui rappelle bien sûr sa «» mais il n’hésite pas à souligner sa tendance à «» d’un ballon qu’il demandait sans cesse. Il y aura donc eu le FC Rouen puis l’obligation d’aller voir ailleurs après le dépôt de bilan du club normand. Da Costa raconte la suite : «C’est notamment à cette époque que le PSG de Luis Fernandez vient le chercher par l’intermédiaire de l’un de ses recruteurs. Le programme est simple : le matin, Emmanuel Da Costa s’entraîne avec la CFA, l’après-midi avec les pros. «, resitue-t-il.» Au final, le PSG lui propose de partir en tournée au Japon. La famille Da Costa refuse. Ce sera l’AS Cannes après de longues discussions avec la paire Bettoni-Lacombe qui restera jusqu’à deux heures du matin pour signer le contrat sur une promesse : soutenir le fils.Si la carrière d’Emmanuel Da Costa sera interrompue rapidement par les blessures - «. » -, il découvre aussi à Cannes le coaching. Au centre de formation, il note les séances passées avec Guy Lacombe . Avec Michel Troin , qui s’occupe des jeunes et deviendra ensuite l’adjoint de Philippe Montanier avant de rejoindre cet été le staff de Christian Gourcuff à Rennes, il passe les soirées Ligue des Champions à «» . La bascule aura lieu au FC Rouen, forcément, où il revient en tant qu’éducateur une fois sa carrière de joueur avortée. Il apprend, découvre les catégories, prend la barre des moins de 15 ans DH du club puis des 18 ans nationaux jusqu’à une main tendue.Celle d’Éric Garcin, sur le banc de l’équipe première, qui lui propose de devenir adjoint. «» Une première, car quelques mois plus tard, le FC Rouen est racheté. On promet à Emmanuel Da Costa qu’il aura sa place dans le nouveau projet et, au bout de quelques semaines, sa seule réponse est le silence. De cette épisode, il en parle comme d’une «» où il sera obligé de venir au club avec des huissiers pour faire constater qu’il ne peut plus exercer son métier.Le technicien franco-portugais apprend, il découvre le système, le milieu, ne cache pas que certaines facettes du foot le dérange mais rebondit à Compiègne puis à Quevilly avant d’être au départ de l’entité hybride Quevilly Rouen Métropole née en 2015. «» , ne cache pas Emmanuel Da Costa. L’important, c’est avant tout le terrain dans cette affaire et c’est là que l’entente a progressé en version majuscule depuis deux ans. Cet été, le coach normand n’a pris que cinq jours de vacances avec sa famille. Le reste n’a été consacré qu’à la préparation de la Ligue 2 et au recrutement.» Cette montée, il l’a construit grâce à une haine de la défaite, à un jeu assez sexy et aussi grâce à un groupe qui a été percuté par son message. Lorsqu’il parlait de montée lors de l’été 2016, on le traitait de fou. Lui demandait simplement à ses joueurs de «» Avec un goût de dépucelage cette fois, tout en sachant que QRM va souffrir et que Da Costa devra en plus gérer un agenda bousculé par l'obtention du DEPF et un stage à l'étranger qui devrait avoir lieu au FC Porto en octobre. Peu importe quand on y est préparé.