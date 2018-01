Da Costa del Sol

Marseille Strasbourg Ligue 1 Conforama Diffusion sur

« Nuno est arrivé à Marseille, il ne parlait pas un mot de français. Au bout de trois semaines, il pouvait communiquer sans problème, en employant les expressions d’ici comme "degun". »

Façonné dans les rues de Lisbonne

Sous contrat amateur à Valenciennes

« Tu vois ce badge de la Ligue 2, là ? Tu ne le verras plus »

« Quand on rentre au vestiaire, le coach prend mon maillot et gueule devant tout le monde : "C’est pas possible que les efforts de certains soient gâchés par une personne !" Il se tourne alors vers moi, me montre le badge de Ligue 2 et me dit : "Tu vois ce badge là ? Tu ne le verras plus." »

La bouillotte de Neymar

« Neymar a retiré ses gants et a mis sa bouillotte dans les miens. Il me dit : "Serre, tu vas voir ça va chauffer." Je lui ai répondu : "Tu me prends pour un blédard, je connais ça." »

Par Andrea Chazy et Florian Lefèvre, à Strasbourg

Tous propos recueillis par AC et FL

Débarquer en classe de 5en cours d’année, dans un pays inconnu, où l’on parle une langue que l’on ne comprend pas : une certaine idée du challenge pour un môme de treize ans. Nous sommes en novembre 2004, la famille Da Costa vient d’emménager dans la ville de Saint-Zacharie dans le Var. Le matin de son premier jour au collège Ubelka d’Auriol, Nuno , le fiston, se présente à l’intendant. «» , baragouine-t-il dans un mélange de français et d’anglais que lui a dicté sa mère. Coup de bol, en sport, sa classe est en plein cycle football. L’élève venu du Portugal est «» balle au pied, se rappelle Monsieur Guillem. Ce qui a marqué le prof d’EPS, c’est surtout l’intégration express de celui qui se baladait avec un petit dictionnaire de poche dans la cour de récré : «"degun". (...)» S’adapter, Nuno Da Costa sait faire.Parti de loin, il y a encore deux ans, Da Costa ne trouvait pas de temps de jeu à Valenciennes, après avoir baroudé à Aubagne, en CFA 2. Cette saison, l’attaquant a gagné sa place en Ligue 1 au sein de l’attaque du Racing Club de Strasbourg. Où qu’il aille, le caméléon se fond dans son nouvel environnement. «, raconte son ami et ancien coéquipier à VA, Moussa Niakhaté.» Adversaire en CFA 2, puis partenaire dans le Nord, Baptiste Aloé résume : «Né au Cap-Vert, Nuno Da Costa garde en tête quelques flashs des paysages de l’île de Praia, mais il grandit dès l’âge de deux ans à Lisbonne, dans le quartier populaire de Mercês. Avec sa maman et son beau-père, qu’il considère comme son papa «» . «» , certifie Da Costa, dont le père biologique a été gardien de la sélection du Cap-Vert. Après l’école, le gamin passe ses soirées dehors, à taper la balle. Ces un-contre-un ou cinq-contre-cinq sur l'asphalte façonnent son jeu autant qu’ils le définissent aujourd’hui dans la vie : un formidable chambreur. «, explique Da Costa.» Après une première licence à l’âge de dix ans, le gamin fan du Benfica intègre le Sporting, vit de l’intérieur la déception de laà l’Euro portugais, démarre ensuite une nouvelle vie – «» – lorsque la famille rejoint le beau-père qui a trouvé une opportunité de travail. Destination la France, donc.Moins déchiré de quitter le centre du Sporting que ses potes d’enfance, l’ado flemmard à l’école se plaît à apprendre le français. Avec l’appui de deux ou trois cours particuliers par semaine à la pause de midi, mais avant tout grâce à son caractère sociable : «"ah oui, mais, généralement, on utilise plutôt ce mot..."» , rembobine Da Costa. En quelques semaines, Nuno devient trilingue parce qu’il maîtrisait déjà l’anglais : «» C’est donc tout naturellement qu’il se dirige ensuite vers des études de langues étrangères «» .De son club de quartier de Saint-Zacharie, à La Ciotat, en passant par Auriol, le discours chez les Da Costa reste le même : «"Les mecs sortent à 18 ans."» Et ce n’est pas une lourde blessure en Coupe de France lors de sa première saison à Aubagne, en 2010-2011, qui va enrayer le jeune homme : «» , témoigne Frédéric Cravero, son coach pendant cinq saisons à Aubagne.Le Cap-Verdien commence alors à entrevoir les lueurs du monde professionnel lorsqu'il est repéré par Faouzi, un recruteur des Chamois niortais. Le deal ne se fait pas, mais ouvre la porte à un essai aux Pays-Bas pour finalement déboucher à Valenciennes. «» , se souvient David Le Frapper, l’entraîneur des pros qui a validé son essai dans le Nord. Aux avances de Marseille Consolat, Da Costa préfère répondre à l’appel de la Ligue 2. Quitte à se lancer dans le vide à Valenciennes. Un changement de vie radical avec un simple contrat amateur. «Un soir de décembre 2015, à Nancy, le train n’est pas loin de s’échapper une bonne fois pour toutes : «» , souffle Da Costa. Valenciennes est alors en grande difficulté au classement, et Nuno entre en jeu à un quart d’heure de la fin. Sur une erreur d’inattention, il laisse son latéral s’échapper, centrer et permet indirectement à Nancy de marquer le but de la victoire . La soufflante sera épicée."C’est pas possible que les efforts de certains soient gâchés par une personne !""Tu vois ce badge là ? Tu ne le verras plus."» Entraîneur de la réserve de l’OM, David le Frapper se souvient encore de cet épisode : «» En janvier, Faruk Hadžibegić arrive, les cartes sont redistribuées. L’heure de Nuno Da Costa a sonné.Rapidement, tout s’enchaîne : d’abord, une place de titulaire glanée aux dépens d’Édouard Butin, blessé, puis dix buts en 18 matchs sur les cinq derniers mois. Da Costa s'affirme comme le meilleur buteur de Ligue 2 sur l'année civile 2016. Des envies de départ vers l’élite naissent en janvier 2017, un bras de fer s’installe avec la direction. «» , confie Faruk Hadžibegić, qui a succédé à Le Frapper. Six mois plus tard, les sirènes de la Ligue 1 se font à nouveau entendre, l’international cap-verdien signe à Strasbourg.Après un démarrage diesel, Da Costa se libère face à Nantes. Puis, le 2 décembre dernier, l’attaquant fait exploser La Meinau en ouvrant le score contre le PSG. Le lusophone ne repart pas avec le maillot de Neymar , c’est mieux encore, le Racing l’emporte 2-1 : «(un râleur, ndlr)"Serre, tu vas voir ça va chauffer.""Tu me prends pour un blédard, je connais ça" » , se marre l’un des principaux animateurs de la bonne ambiance du vestiaire alsacien.Thierry Laurey est sous le charme, mais il voit encore des points d’amélioration au niveau athlétique pour son poulain : «» Et après ? À défaut de voyager en tant que représentant import-export comme il aurait pu le faire s’il n’avait pas percé dans le foot, le jeune papa présente toujours sur son CV la maîtrise de quatre langues : portugais, français, anglais et espagnol. Toujours utile s’il découvre, un jour, un autre championnat. «» Il faudrait alors se mettre à l’allemand... «» Chambreur un jour...