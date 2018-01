We’re deeply saddened to hear the news of Cyrille Regis’s passing at the age of 59. He won five caps for the #ThreeLions, between 1982 and 1987. Rest in peace, Cyrille. pic.twitter.com/IZwefnNJqh — England (@England) 15 janvier 2018

Devastated this morning my hero my pioneer the man behind the reason I wanted to play football has passed away ? my heart goes out to all his family RIP Cyrille Regis pic.twitter.com/145idFZopb — Andrew Cole (@vancole9) 15 janvier 2018

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Légende.L' Angleterre vient de perdre l'un de ses symboles : ancien international (5 sélections, entre 1982 et 1987) et attaquant mythique de West Bromwich Albion , Cyrille Regis est mort dimanche d'un arrêt cardiaque. La FA a annoncé la nouvelle ce lundi.Buteur incroyable, Regis était surtout membre des, trio de joueurs noirs avec Laurie Cunningham et Brendon Batson du WBA des années 80 qui ont permis d'éclater les frontières raciales du foot anglais.RIP.