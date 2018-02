Cyprien sur grand écran

Indisponible durant quasiment une année en raison d’une grave blessure au genou, Wylan Cyprien doit déjà revenir au top pour aider Nice, dont l'avenir européen est mal embarqué avant de recevoir le Lokomotiv Moscou. Le milieu français, attendu impatiemment par Lucien Favre, représente en tout cas une recrue de choix pour son club.

La rechute ?

Son seul ennemi

Par Florian Cadu

Pendant que Stéphane Ruffier construit un mur un peu moins problématique que celui de Donald Trump, la discussion s’engage. Mario Balotelli , Malang Sarr, Jean Michaël Seri et Wylan Cyprien négocient sec. Malheureusement pour le portier vert, c’est le dernier cité qui remporte la mise. La promesse est tenue : sa tentative est cadrée, plutôt puissante et contourne la façade. Suffisant pour battre un gardien qui se montre généralement beaucoup plus inspiré. «, se marre après coup le milieu de terrain face à la presse.» Le buteur peut avoir le sourire : grâce à sa première réalisation en Ligue 1 depuis le 4 mars dernier, Nice récupère trois points importants. «, comme il dit,» lui.C’est qu’avant de sortir, il y a un mois, une première mi-temps de patron contre Saint-Étienne, lors de laquelle il s’est rendu aussi essentiel à la récupération que dans le jeu offensif, Cyprien a effectivement vécu des moments bien galères. Comme tout joueur professionnel écarté des pelouses pendant longtemps. Blessé depuis le 11 mars dernier, soit dix mois, le Guadeloupéen s’est efforcé de garder la forme et de verser des litres de sueur hors du pré alors qu’il rêvait de le refouler. Chose qui ne relevait pas de l’évidence pure : «, se souvient Pierre Ducasse, qui a fréquenté le principal intéressé durant trois ans à Lens.Le 25 novembre, celui qui croit en avoir fini avec sa rupture des ligaments croisés s’offre un joli retour au sein de l’équipe réserve avec un superbe but des 25 mètres. Ravi, Lucien Favre le fait alors enchaîner par 90 minutes de Ligue Europa début décembre (défaite 1-0 au Vitesse Arnhem). Puis par une fin de rencontre de Coupe de France à Lille, où le garçon loupe un tir au but malgré la qualification. Mauvais présage : le lendemain, son genou refait des siennes.Retour à la case départ ? Non, heureusement. Serein comme Lucien , le staff médical des Aiglons ne s’affole pas et s’occupe soigneusement de son patient. Et le remet debout durant les fêtes.parfait. Car à Nice, tout le monde le sait, tout le monde le sent : Cyprien peut être l’attraction 2018 de l’OGCN. Après une titularisation en demi-teinte à Monaco, sa bonne prestation face à l’ASSE constitue donc une jolie surprise qui, paradoxalement, n’étonne personne. Comme si le relayeur de 22 ans avait habitué son club au sensationnel depuis sa fabuleuse saison 2016-2017 (ponctuée de huit buts en championnat et troistout en se blessant en mars)., a sincèrement kiffé Favre en conférence de presse.» «, reprend Ducasse.» Du coup, Cyprien constitue bel et bien une recrue hivernale dans l’esprit de son entraîneur, qui n’a d’ailleurs rien fait pour conserver Vincent Koziello ou Wesley Sneijder Bien conscient de la qualité de son poulain et des bienfaits qu’il peut apporter à sa, le technicien suisse souhaite cependant y aller mollo avec son petit protégé. Histoire d’éviter de le (re)casser avant que les cellules de son corps ne soient totalement recollées. «» , a donc prévenu Favre. Qui ne croyait pas si bien dire, puisque Cyprien a encore rechuté fin janvier avant de réapparaître dans l'équipe de départ lors du seizième de finale aller disputé contre le Lokomotiv Moscou (82 minutes disputées). Un adversaire qui devrait de nouveau voir son visage ce jeudi soir. Pour que les Russes perdent leur avance sur leur terrain (victoire 3-2 lors de la première manche), un Cyprien très inspiré sera en tout cas nécessaire. Avec un coup franc en éventuel bonus.