Cutrone fou de joie après la validation de son but par la VAR

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Patrick Cutrone vous apprend comment contenir une explosion de joie.Après avoir inscrit le but de l'égalisation face au Chievo un peu avant l'heure de jeu, le jeune avant-centre italien a dû attendre la vérification auprès de la VAR par l'arbitre avant de voir son septième but en Serie A finalement validé.Une attente un peu longue, qui ne l'a pas empêché d'exploser de joie, et de courir après son ballon pour le remettre en jeu le plus rapidement possible. Finalement, bien lui en a pris, puisque son compatriote André Silva a pu donner la victoire auxet offrir trois précieux points au Milan dans la course à l'Europe.Un joueur passionné en vaut deux.