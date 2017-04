Curt Onalfo : « Alessandrini est un joueur de classe mondiale »

0

Nul n'est prophète en son pays. Romain Alessandrini a quitté l'OM par la petite porte cet hiver. Le Marseillais, recrue de choix en 2014, a passé deux ans et demi compliqués dans son club de cœur pour finalement rejoindre les Los Angeles Galaxy et la MLS. Auteur de trois buts en cinq matchs, le championnat nord-américain est visiblement plus à la portée du gaucher : «Le joueur français est «» dans sa franchise, un statut de star réservé uniquement à trois joueurs par équipe qui permet à ceux qui en bénéficient de toucher un salaire dépassant le. Pour Curt Onalfo, ce statut est justifié : «. »Alessandrini, le Dybala de la MLS.