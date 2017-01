Cup : OK pour Liverpool, Newcastle et Southampton

0

Plymouth Argyle 0-1 Liverpool

Newcastle 3-1 Birmingham

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'était qu'une équipe de quatrième division. Et pourtant. pourtant, Liverpool , troisième de Premier League, a lutté comme jamais pour dominer Plymouth. Avec un penalty raté par Origi en fin de partie et même s'ils ont trouvé la faille au quart d'heure de jeu, lesn'ont jamais paru sereins dans leur quête de qualification pour le quatrième tour de la Cup, où ils retrouveront Wolverhampton, club de Championship. Titularisé d'entrée, Coutinho était entouré d'habituels remplaçants, comme Lucas Leiva qui a inscrit l'unique réalisation du match. Bonne idée de ne pas l'avoir fait partir trop tôt.Même tarif pour Norwich , pensionnaire de deuxième division et également opposé à une équipe de l'élite, en l’occurrence Southampton . Mais la défaite est encore plus cruelle, puisqu'elle est intervenue dans le temps additionnel après un but de Shane Long . Le match aller avait donné lieu à une confrontation tout aussi serrée, ou les deux camps avaient marqué deux buts chacun. Claude Puel et ses gars défieront l' Arsenal d'Arseène Wenger au tour prochain. Duel de Français, donc.Succès moins étriqué pour les, membres de Championship comme Birmingham, son adversaire. Matt Ritchie a signé un doublé alors que - oh miracle ! - Yoan Gouffran y est aussi allé de son but (quatreen championnat, quand même). En face, David Cotterill avait réduit le score à 2-1, mais il était trop tard pour s'imposer dans ce. La partie semble jouable pour continuer l'aventure du côté de Newcastle , puisqu'il rencontrera Oxford United le 28 janvier prochain. Pas franchement un monstre, quoi.