Crystal Palace : Sakho meilleur joueur de l'année ?

Être nominé pour être meilleur joueur de la saison à Crystal Palace en ne jouant que huit matchs ? Oui c'est possible. Mais seulement quand on s'appelle Mamadou Sakho Prêté en janvier à Crystal Palace par Liverpool , l'ancien Parisien s'est imposé chez les. Nominé en mars pour l'élection de meilleur joueur du mois de Premier League, le Français fait des débuts fracassants dans la capitale anglaise. Pourtant, ce n'était pas évident pour un joueur qui n'a pas joué un seul match en six mois avec lesLes autres nominés sont Yohan Cabaye Jason Puncheon et Andros Townsend