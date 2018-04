Cruzeiro explose la U de Chile

1

Après s'être inclinée 6-1 sur la pelouse de la Union La Calera en championnat dimanche, la U. de Chile devait absolument rebondir.En cette quatrième journée de la phase de poules de la Copa Libertadores disputée la nuit dernière, le club basé à Santiago se déplaçait au Brésil pour y affronter Cruzeiro. Non seulement les Chiliens ne se sont pas rassurés, mais ils ont surtout repris une deuxième fessée en moins de cinq jours. Menés de trois buts à la mi-temps, les joueurs de la U. ont ensuite été réduits à neuf, avant d'exploser en deuxième période, et de repartir de Belo Horizonte avec sept buts dans la valise. Une semaine noire pour l'une des équipes les plus populaires du Chili , et dans laquelle figurent notamment les internationaux Gonzalo Jara En deux rencontres, la U. de Chile a donc encaissé plus de buts que lors de ses treize matchs précédents, championnat et coupe continentale confondues.Bravo !