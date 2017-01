Crouch, toujours grand

Très bon lors de ces fêtes de fin d’année alors qu’il ne joue quasiment plus depuis un an et demi, Peter Crouch profite de la moindre opportunité pour montrer ce qu’il vaut, malgré ses trente-cinq ans. Et pour atteindre, enfin, les cent buts en Premier League.

Par Florian Cadu

Trois matchs. Trois minuscules matchs. C’est le nombre de titularisations de Peter Crouch en championnat en 2016-2017. Un bilan famélique pour l’ancien de Liverpool ou Tottenham, qui plantait encore sa petite dizaine de buts par saison toutes compétitions confondues il y a deux ans (dix en 2014-2015, neuf en 2013-2014, huit en 2012-2013, quatorze en 2011-2012). Depuis, c’est quasiment le néant, puisque l’attaquant n’est également apparu qu’à quatre reprises dans le onze de départ desl’année dernière.Sauf qu’il en faut un peu plus pour enterrer l’Anglais. Lors des fêtes de fin d’année, ce dernier a en effet connu deux de ces trois titularisations de la saison. Et en a profité pour rappeler à tout le monde qu’il n’était pas terminé. D’abord à Liverpool, son ex, où il a été le meilleur des siens malgré la raclée (4-1), sauvant notamment une balle sur sa ligne de but et se posant, comme d’habitude, en maître des airs (dix duels gagnés, personne n’a fait mieux). À Chelsea ensuite, où il fut le meilleur des siens après Mame Biram Diouf malgré la raclée (4-2), offrant une première balle de but à Bruno Martins Indi , donnant une deuxième égalisation à son équipe et se posant, comme d’habitude, en maître des airs (huit duels gagnés, personne n’a fait mieux).Sur le coup, ce ne sont pour une fois pas ses deux mètres qui ont impressionné (eux qui lui ont permis de marquer 47 caramels de la tête, record dans l’histoire de la Premier League), mais sa combativité et son dynamisme offensifs. Déjà à l’origine de l’action, l’homme se bat pour récupérer la quille et ses efforts sont récompensés par un but de renard. Un Crouch qui fait donc plaisir à voir : volontaire, comme toujours, mais affûté, comme rarement ces derniers temps. C’est que le bonhomme a une folle envie de prouver qu’il n’est pas fini, malgré ses trente-cinq balais et sa jeunesse passée. Du coup, Peter, 97 pions en PL, s’est fixé un objectif personnel : celui d’atteindre les cent réalisations en Premier League., a-t-il confié sur Sky Sport.» Ainsi, Crouch fait le nécessaire pour convaincre Mark Hughes , qui préfère Jonathan Walters ou Marko Arnautović, de lui donner bien davantage que ces maigres 826 minutes jouées en un an et demi (en championnat seulement). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’avant-centre parvient à se mettre en valeur : le 23 août dernier, l’international (42 sélections) est aligné d’entrée en League Cup pour une confrontation avec Stevenage. Résultat : un triplé (dont un bijou en ciseau) et une qualification sans aléa (4-0).Visiblement suffisant pour passer devant Wilfried Bony (quasiment plus utilisé depuis la mi-novembre), mais pas assez pour garantir le centième but tant espéré avant la fin de la saison, moment de la fin de son contrat. N’empêche que Peter Crouch garde la pêche. Absolument pas inquiet pour la suite de sa carrière – «» , a-t-il estimé dans les colonnes du–, le Britannique a déjà gagné une bataille le 2 mars 2016 après une partie remportée face à Newcastle : celle des quatre cents rencontres disputées dans la première division de son pays. Ce qui a poussé Richard Scudamore, président exécutif de la Premier League, à lui adresser un courrier d’éloges. «, a réagi le joueur, touché par le symbole.» Et si on lui avait répondu qu’il serait encore là à trente-cinq piges tout en atteignant les cent buts ?