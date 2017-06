Crouch, les vacances et les girafes

Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl — Peter Crouch (@petercrouch) 19 juin 2017

On se demandait comment un être humain pouvait être aussi grand. Et la réponse, Peter Crouch ne l'a dévoilé qu'aujourd'hui, à 36 ans. En effet, l'attaquant de Stoke City , 2,03 mètres, a révélé avec qui il passait ses vacances en ce moment.Et avec ironie, le natif de Macclesfield a publié une photo de lui avec deux girafes sur son compte Twitter, avec une phrase : «On attend les réponses de Gonzalo Iguane, Paul Lasne et Blaise la pieuvre.