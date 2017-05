Crotone, tout ça pour quoi ?

Toujours en course pour le maintien, les Calabrais se déplacent chez une Juventus Turin qui veut célébrer son titre. Peu de chances d’accrocher quelque chose, donc. Sauf que le promu y croit plus que jamais, lui qui reste sur deux victoires et sept matchs sans défaite.

Zéro victoire lors des onze premiers matchs, cinq lors des sept derniers

Plus difficile qu'un triplé coupe-Serie A-C1 ?

Par Florian Cadu

Aller arracher un résultat sur le terrain d’un ogre pour rester en vie. Ça ne vous dit rien ? La scène s’est déroulée hier soir, au Parc des Princes. Battu d’avance pour beaucoup et relégable à coup sûr au terme des 90 minutes, Caen a pourtant trouvé la force d’égaliser dans le temps additionnel – après avoir loupé un penalty et s’être vu refuser un but valable - pour accrocher miraculeusement son maintien dans l’élite. Voilà qui aura sûrement donné des idées à Crotone , 18de Serie A qui va jouer une partie de son destin au Juventus Stadium.Alors oui, le Paris Saint-Germain n’avait plus rien à jouer lors de cette 38journée alors que la Juve, elle, compte bien officialiser son titre une semaine avant la fin de l’exercice pour se concentrer pleinement sur sa finale de Ligue des champions. Mais Crotone , dans une dynamique folle, réalise une remontée assez incroyable dans ce sprint final. Positionné à seulement un petit point d’ Empoli , premier non relégable, et à deux du Genoa , seizième, le promu vient de gagner ses deux derniers matchs contre Udinese et Pescara (sur le même score, 1-0) et reste sur une série dingue pour un candidat à la Serie B (cinq victoires et deux nuls). En sept parties, elle a ainsi récupéré 17 points. Soit plus de la moitié de son bilan global (31). Lanternes rouge de la troisième à la quatorzième journée, les Calabrais sont donc portés par un espoir - qui relevait du non-sens il y a encore quelques mois -, et guidés par l’intuition que rien ne peut plus les arrêter désormais. Faut-il rappeler que Crotone a dû attendre onze journées, huit défaites, deux nuls et une élimination en coupe d’ Italie pour enfin voir la couleur de la victoire cette saison ?Du côté du leader annoncé et large favori, on montre les muscles. Mis (un peu) sous pression par un binôme Roma- Naples qui ne lâche rien, Massimiliano Allegri a sorti la carte sérénité en conférence de presse pour présenter ce rendez-vous, balayant les rumeurs de fatigue physique dans l’effectif et les doutes nés de la défaite à Rome la semaine dernière. «, a assuré l'entraîneur italien.. » Cette fois, pas question d’aligner une équipecomme lors du voyage dans la capitale et se faire surprendre par le niveau des remplaçants. Même si Sami Khedira fait à peine son retour, le onze aligné devrait être proche de celui qu’on verra le 3 juin prochain à Cardiff. La prouesse n’en serait que plus belle pour Crotone qui, si elle s’en tire et reste dans ce championnat malgré un déplacement chez la Vieille Dame et la réception de la Lazio Rome pour ses deux derniers défis, devra être considérée comme une miraculée. Ça n’aurait pas la même gueule qu’un triplé coupe-championnat-Ligue des champions, mais la performance n'en serait pas moins exceptionnelle. Chacun son exploit.