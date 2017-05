Crotone arrache son maintien, Empoli sombre en Serie B

Gonflé à bloc face à une Lazio apathique, Crotone a joué crânement sa chance pour dominer les Biancocelesti, baffés trois buts à un. Surtout, les Calabrais ont remporté leur duel à distance avec Empoli, défait par Palerme et condamné à rejoindre les Siciliens et Pescara en Serie B.

17

Crotone 3-1 Lazio

Inter 5-2 Udinese

Palerme 2-1 Empoli

Fiorentina 2-2 Pescara

Torino 5-3 Sassuolo

Chauds comme la braise, lesde Crotone claquent une banderole incitant leurs joueurs «» . Les hommes de Davide Nicola doivent battre les, tout en espérant une contre-performance d' Empoli face à Palerme , pour se maintenir dans l'élite. Sans surprise, les Calabrais foncent d'entrée dans le tas. Et ouvrent le score par Andrea Nalini , qui inscrit le premier but de sa carrière en Serie A, d'une frappe à l’entrée de la surface. La Lazio somnole et Diego Falcinelli claque son treizième but de la saison, une tête maligne qui coupe un coup franc de Barberis. Immobile se charge ensuite de faire redescendre la température en inscrivant sa 23réalisation de la saison, sur penalty. Heureusement pour Crotone Bastos est d'humeur généreuse ce soir et laisse ses partenaires à dix en se chopant un deuxième jaune. Nalini en profite pour placer un coup de casque, qui creuse l'avantage des siens. Le stade Ezio-Scida s'enflamme ensuite quand lesapprennent que Palerme a ouvert le score face à Empoli . Puis explose carrément, quand ils découvrent que les Siciliens ont doublé la mise. Auteurs d'une fin de saison remarquable, les Calabrais ont finalement su arracher leur maintien dans l'élite en se sortant les tripes sur le pré. Chapeau bas.Pas d'enjeu, mais du jeu pour l' Inter ce dimanche soir. Écartés de la course à l'Europe, lesse sont offert un ultime succès à domicile pour conclure la saison. Et avec la manière. Eder ouvre ainsi le score, en concluant de près un bon centre de Davide Santon . Avant que Perišić ne double la mise en coupant un bon centre d' Eder , encore lui. Le Croate rendra la pareille à son coéquipier brésilien après la pause, en le servant sur un plateau dans les seize mètres. Entre-temps, Brozović avait triplé la mise d'une frappe croisée dans la surface. Deux buts des Frioulans Balic et Zapata, puis un pion contre son camp d'Angella concluent l'opération portes ouvertes qu'avaient entreprises ce soir les deux formations à Giuseppe-Meazza.La peur au ventre. Pour être assuré de sauver ses miches dans l'élite et de devancer Crotone Empoli doit l'emporter face à Palerme . Mais les, paralysés par l'enjeu, ne montrent presque rien en première période. La suite, c'est une bonne vieille baston avec quatre cartons jaunes récoltés coté toscan, qui débouche sur du vide. Alors Nestorovski va planter, de la tête, sur la première frappe cadrée des Siciliens. C'est un trou qui s'ouvre soudainement sous les pieds des joueurs d' Empoli , qui, assommés, encaissent rapidement un second pion de Bruno Henrique . Mais Empoli va s'offrir un ultime semblant d'espoir grâce à une tête opportuniste de Krunic en toute fin de match. Finalement insuffisant pour les Toscans qui doivent s'incliner. Et retrouver la Serie B.Lale sait : quoi qu'il se passe ce soir, l'Europe, ce ne sera pas pour la saison prochaine. Forcément, ça pue un peu la démotivation à l'Artemio Franchi. Et Pescara , déjà relégué, en profite pour ouvrir le score par Caprari, qui envoie une frappe du droit impeccable dans les filets de Ragowski, qui supplée ce soir Tătărușanu. Mais le vrai frisson de la soirée, c'est bien entendu le pion de Jean-Christophe Bahebeck , qui attendait de marquer depuis la 21journée. De quoi permettre au Parisien de terminer avec la conscience tranquille l'exercice 2016-2017. La défense bidon de Pescara fait ensuite son office et leencaisse deux banderilles de Saponara et Vecino en fin de match. Anecdotique pour les deux équipes, Pescara étant déjà en Serie B depuis déjà un bon paquet de journées.Invaincu depuis la 31journée, Sassuolo se fait crânement plaisir depuis plusieurs semaines. Mais le Toro a lui aussi quelques épicuriens dans son effectif. Lucas Boyé par exemple, qui enrhume Biondini avant d'envoyer un petit enroulé pépère qui trompe Pegolo. Joli, mais Grégoire Defrel remet les pendules à l'heure en profitant d'une parade un peu molle de Hart pour propulser à bout portant le cuir dans le but des Grenats. Par la suite, le chassé-croisé continue : Baselli redonne l'avantage au Toro, avant que Defrel n'y aille de son doublé. Puis que De Silvestri ne plante à son tour, après une passe délicieuse de Baselli. Après la pause, les défenses sont toujours en vacances et c'est au tour de Iago Falque puis de Belotti (et de 26 !) d'y aller de leur petit but. Festival. Defrel continue le show en plantant un penalty et y va de son triplé. De quoi gonfler les stats du Français et conclure une nouvelle rencontre en forme d'orgie de buts, dont la Serie A est devenue coutumière cette saison.