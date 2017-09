Crivelli, l'autre Apache

Premier carton rouge en benjamin

Par Kevin Charnay et Florian Lefèvre

Tous propos recueillis par KC et FL sauf mentions.

Au rugby, il serait pilier. «» , s’amuse aujourd'hui Enzo Miglierina, l’un de ses meilleurs amis. Enzo Crivelli aime le combat en première ligne. Celui des hommes qui n’ont pas peur des coups, qui aiment en donner autant qu’en recevoir. À 22 ans, l’attaquant du SCO Angers n’est pas le plus technique des footballeurs. C’est un fonceur, un finisseur, un guerrier. Qui d’autre est aussi généreux dans l’effort ? En Ligue 1, presque personne.Tous ses entraîneurs le disent : à chaque match, Crivelli lâche ses tripes pendant 90 minutes. «, note Francis Gillot , qui l’a lancé en pro à Bordeaux en 2013-2014.» Quand l’attaquant s’engage dans une action, c’est sans retenue, «, précise Philippe Lucas, son coach en U19 chez les Girondins.» Soit quand Crivelli a joué aux auto-tamponneuses avec Bryan Dabo, le 10 septembre dernier. Résultat : deux matchs de suspension.De Rouen, sa ville natale, le jeune homme garde un penchant pour le rouge. «» recadrait l’intéressé àen 2015. On parle d’un joueur expulsé pour la première fois en première année de benjamin. «» , se rappelle Enzo Miglierina, son pote d’enfance, à Antibes. À cause de son tempérament de feu, le gaillard a bien failli ne jamais remporter la Coupe Gambardella avec les Girondins, en 2013.D'ailleurs, l’Apache avait pris soin de changer de coupe de cheveux après chaque qualification, comme pour montrer que chaque match était une nouvelle bataille à mener. «, pose Philippe Lucas.» Quelques mois plus tard, à l’Île-Rousse, en Coupe de France, Crivelli fait un aller-retour sur le banc pour sa première apparition en pro. Francis Gillot se souvient : «Cette fougue, presque sauvage, est ancrée en lui depuis tout petit. À dix ans, Enzo débarque d’Albi à Antibes. Patrice Rouillon, son entraîneur des U10 aux U12 à l’AS Fontonne, est tout de suite frappé par la motivation exacerbée du jeune garçon. Replacé avant-centre alors qu’il préfère les espacesofferts par les ailes, Enzo devient vite obsédé par le but. «» , raconte l’actuel directeur sportif du club azuréen. Devenu buteur en série, Enzo n’en oublie pas son goût pour le sacrifice collectif. «, narre Patrice Rouillon.» Ce jour-là, le club antibois s’inclinera seulement aux tirs au but.Il faut dire que, si par malheur Enzo manque de hargne, il y a toujours quelqu’un derrière pour le booster : son père. «, témoigne son ancien entraîneur. «(Rires.), se souvient Enzo Miglierina.» Si les deux hommes évoquent le père Crivelli à l’imparfait, c’est parce que «» est décédé il y a maintenant cinq ans. Quelques jours avant le dix-huitième anniversaire d’Enzo, il succombe à un malaise cardiaque. «Dix ans après son départ d’Antibes, Crivelli revient encore le plus régulièrement possible dans sa ville de cœur, où sa famille vit encore. «» , précise l’autre Enzo. Très proche de sa famille, Crivelli aime se ressourcer sur la Côte d'Azur. «» , explique son ami, quand son ancien coach assure qu’il y a «» . «» , prolonge Rouillon. En 2007, quand trois de ses potes filent à l’OGC Nice, Crivelli préfère l’AS Cannes. Il est temps de convertir sa rage en réussite.Mais Enzo ne reconnaît plus son corps : il a contracté la maladie d’Osgood-Schlatter, une infection du genou. «» , confie Crivelli. Mais le gaillard s’en sort et se lie d’amitié avec Jérôme Prior, également de la génération 1995. Les deux jeunes hommes au fort caractère se comprennent, passent leur temps libre ensemble, entre la plage de Mandelieu, les balades au centre-ville et les ravitaillements au McDonald’s. La complicité se ressent sur le terrain. «, explique Prior, qui est pourtant gardien.(Rires.) »Puis Franck Chaumin vient superviser Jérôme Prior pour les Girondins de Bordeaux. Le recruteur tombe sous le charme du gardien, mais également de l’attaquant de l’AS Cannes. Après une concertation avec Patrick Battiston , il décide de repartir avec les deux gamins dans les bagages. Prior intègre directement la CFA, tandis que Crivelli débute tranquillement chez les U19. Philippe Lucas, le coach des jeunes, fait alors la connaissance de ce gosse de 17 ans, aussi fonceur que Taz des. Au bout de quelques semaines, il lui conseille même de faire de la relaxation ou du yoga. Alors ? «, éclate de rire le coach.L’aventure se termine par une victoire en Coupe Gambardella. «, rembobine Philippe Lucas.La saison suivante, la blessure de Guillaume Hoarau pousse Francis Gillot à scruter un renfort en équipe réserve. Crivelli lui tape dans l’œil. «» , dit-il à l’époque. Crivelli attrape le train des pros. En 2015, il remporte le Tournoi de Toulon avec l’équipe de France U20, et décide l’année suivante d’aller chercher du temps de jeu en prêt. Direction le Sporting Club de Bastia. Le guerrier Crivelli et lacorse étaient faits pour s’entendre., se remémore Gilles Cioni "Je vais pas me faire mal, je retourne bientôt à Bordeaux." » À l’aise comme un lion dans l’arène bastiaise, l’attaquant guerrier plante sa dizaine de buts malgré une blessure aux ischio-jambiers (24 matchs de Ligue 1 en 2016-2017). «» , affirme Gilles Cioni Le Corse, qui continue l’aventure au Sporting en National 3, rejoue les adieux avec Crivelli après la défaite fatale au Vélodrome lors de la 38journée : «(Cahuzac)(Leca)"Merci"."Non, merci à toi"» Cet été, Crivelli a fait le choix de quitter les Girondins pour trouver plus de temps de jeu au SCO Angers. Le plan de carrière ? Quel plan de carrière ? «, lâche son nouvel entraîneur, Stéphane Moulin.» Vivre le moment présent, à fond, comme toujours.