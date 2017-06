Crivelli à Angers

1

HL

La dalle angevine.Un nom de vedette Sud-Am, une petite queue de cheval et une grinta de taureau dans une corrida, Enzo Crivelli a tout pour faire voyager le Stade Raymond Kopa . L'attaquant bordelais de vingt-deux ans devrait prochainement pouvoir fouler le gazon de l'ancien stade Jean-Bouin sous les couleurs blanches et noires.D'après, le joueur va s'engager avec Angers dans les prochains jours. Il est attendu mardi, en Anjou, pour finaliser les derniers détails de son contrat. Le montant du transfert devrait se situer aux alentours des quatre millions d'euros.Descendu avec Bastia la saison dernière, le jeune buteur français avait tout de même inscrit dix buts en vingt-trois matchs de championnat. Le SCO réalise un bon coup après la perte de Nicolas Pépé et l'arrivée de Baptiste Guillaume . Les joueurs angevins doivent juste espérer que Crivelli ne ramène pas avec lui le vilain sort de la descente qu'il a connu avec Bastia Chat noir (et blanc).